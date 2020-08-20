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20.08.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Срок годности российской вакцины от коронавируса составит шесть месяцев

Текст: Ирина Невинная

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи обнародовал инструкцию по применению вакцины против COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V"). В документе указаны основные побочные явления, которые может вызвать препарат, и условия его хранения и введения.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Испытания вакцины "Спутник V" не выявили серьезных побочных эффектов

После прививки могут наблюдаться повышение температуры, озноб, головная боль, тошнота, а также снижение аппетита и аллергические реакции, указано в инструкции.

Среди противопоказаний - повышенная чувствительность к какому-либо компоненту вакцины, аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Вакцинироваться можно не ранее, чем через 2-4 недели после полного выздоровления, отмечается в документе. Нельзя также вводить вакцину беременным.

Срок годности препарата - шесть месяцев. Директор НИЦ имени Гамалеи академик Александр Гинцбург также уточнил, что вакцина производится в двух формах: готового для инъекций раствора в ампулах, которые должны храниться в замороженном виде при -20 градусах, а также сухого порошка - лиофилизата - его содержат при температуре 4 градуса и разводят непосредственно перед введением.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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