Стали известны комментаторы финала Лиги Европы

Константин Генич и Михаил Поленов будут комментаторами финального матча Лиги Европы между "Севильей" и "Интером".

Встреча состоится в пятницу в Кельне и будет показана в прямом эфире в 21:50 по московскому времени на телеканале "Матч ТВ". Также игру покажет канал "Матч! Футбол 1".

Добавим, что "Севилья" является рекордсменом по числу побед в Лиге Европы: испанцы брали трофей пять раз. Причем относительно недавно андалусийцы трижды подряд выиграли турнир, начиная с сезона 2013/14. Что касается "Интера", то в последний раз они завоевали Лигу Европы (тогда соревнование называлось Кубок УЕФА) в 1998 году.