Талантливые школьники получат гранты от государства

Школьники, которые показали высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, смогут получить грант от государства - 125 тысяч рублей.

Как сообщает Минпросвещения, заявление на грант подается через портал "Госуслуги". Если школьнику исполнилось 14 лет, подать заявление может он сам. Если он младше, заявление подают родители.

Также среди требований - возраст не старше 18 лет, присутствие на государственном информационном ресурсе талантыроссии.рф.

Срок подачи заявлений - с 1 сентября до 10 октября 2020 года. В 2020 году предполагается предоставить гранты 850 обучающимся. У кого есть шанс на грант? У победителей или призеров профильных олимпиад и конкурсов, проведенных в 2018/19 учебном году. Плюс - ребят, имеющих награды или призы за научно-исследовательские работы по профилям: математика, информатика и цифровые технологии, а также школьники, получившие патенты на свои разработки или свидетельства.

- При положительном решении в личный кабинет на портале будет направлен договор на получение гранта, - сообщает Минпросвещения.

Гранты выдаются в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".