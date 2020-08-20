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20.08.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Три самые быстрорастущие валюты: среди них нет евро и доллара

Текст: Георгий Панин
В августе рубль продолжил демонстрировать относительную слабость, хотя в последние две недели его динамика стабилизировалась в паре с долларом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", назвал главные причины ослабления рубля, а также самую стабильную валюту:

Фото: iStock
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- На этой неделе ускорилось падение российского долгового рынка, в результате индекс гособлигаций RGBI обновил трехмесячный минимум. Это движение, - объясняет эксперт, - вызвано увеличением внешнеполитических рисков. На этом фоне нерезиденты продолжили выходить из ОФЗ в инвалюту, что оказывает давление на рубль.

Кроме того, на прошлой неделе подскочили доходности гособлигаций стран с развитой экономикой. На фоне относительно низких ставок на российском долговом рынке это еще сильнее сократило премию за страновой риск в доходностях ОФЗ, делая их менее привлекательными для вложений иностранных инвесторов.

Нефтяной рынок дает, скорее, нейтральные сигналы для российской валюты. Котировки нефти с начала месяца консолидируются в узком коридоре недалеко от полугодовых вершин. Однако неопределенность с дальнейшей динамикой нефти создает условия для умеренного снижения рубля.

Некоторые другие развивающиеся валюты в августе выглядели еще хуже. Так, турецкая лира обновила исторический минимум к доллару США, установленный мае. Это увеличивает риски повторения в Турции финансового кризиса 2018 года, поставившего под угрозу всю банковскую систему Европы, так как европейские кредитные организации имеют большие вложения в Турции.

Под давлением находились и некоторые другие проблемные валюты развивающегося сектора. На этом фоне рубль сумел отвоевать одну строчку в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару США с начала года. По итогам июля рубль находился на 32 месте, а к текущему моменту поднялся на 31-е.

Фото: РИА Новости
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Лидерами этого списка стали три европейские валюты стран, не входящих в зону евро. Это шведская крона, занимающая первое место по росту к доллару США с начала года (+8,3%). Далее идут швейцарский франк (+7,1%) и датская крона (+6,8%). И только за ними следует евро, прибавивший к доллару 6,4% с начала года.

Вероятно, на фоне активного роста евро, вызванного ожиданиями более быстрого восстановления экономики ЕС, а также опасениями девальвации доллара из-за ультрамягкой монетарной и фискальной политики в США, многие инвесторы обратили внимание и на другие европейские валюты.

Кроме того, эти страны, особенно Швейцария, исторически считаются стабильными в экономическом и политическом плане. Также благодаря тому, что в этих государствах были введены менее жестки антивирусные ограничения, их экономики не столь серьезно пострадали и могут показать более уверенное восстановление.

Несмотря на то, что евро и другие европейские валюты выглядят "перегретыми" из-за мощного роста последних месяцев, они могут сохранить относительно сильную динамику на краткосрочном горизонте.

Кроме того, если ситуация на мировых рынках ухудшится из-за более глубокого и затяжного экономического кризиса, увеличится спрос на защитные инструменты, в том числе валюты-убежища, одной из которых является швейцарский франк. Поэтому он имеет наилучшие перспективы в более долгосрочном плане, проявив в последние полгода своего рода универсальность.

Фото: iStock
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Она заключается в том, что швейцарский франк не только ожидаемо показал хорошие результаты во время острой фазы кризиса, будучи одной из защитных валют. Он также сохранил опережающую динамику в последующий период роста мировых рынков, когда спрос на защитные инструменты падает, а на рисковые активы - увеличивается.

Что касается рубля, то он еще может улучшить свое положение по отношению к другим валютам. Однако для этого мы должны увидеть ускорение роста нефтяных цен, чего пока не происходит из-за угрозы второй волны пандемии. В то же время вряд ли внешнеполитические риски уменьшатся до ноябрьских выборов президента США, поэтому сценарий умеренного ослабления российской валюты остается достаточно вероятным.

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