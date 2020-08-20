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20.08.2020 16:11
Рубрика: Общество

Ученые назвали канцероген, который накапливается с возрастом

Текст: Майя Бирюкова

Новое исследование показало роль одного из продуктов метаболизма в развитии рака. С возрастом это вещество накапливается и перепрограммирует клетки организма.

Фото: iStock
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Речь идет о метилмалоновой кислоте (ММА), побочном продукте метаболизма. Полный текст исследования опубликован в журнале Nature. Для того, чтобы выявить роль этого вещества в активности рака, ученые изучили, как ведут себя клетки опухолей молочной железы и легких, если на них воздействовать сывороткой крови от доноров младше 30 лет и старше 60. Как выяснилось, в случае взаимодействия с "возрастной" кровью в клетках начались патологические процессы.

В частности, у них развилась большая склонность к метастазированию и устойчивость к двум лекарствам, часто используемых для лечения онкологии. Когда эти клетки вводили подопытным мышам, у них развивались метастазы в легких. Ученые предположили, что ММА запускает ген SOX4, по сути перепрограммируя клетки. Предыдущие исследования показали, что он заставляет раковые клетки вести себя более агрессивно и метастазировать.

Чтобы подтвердить эту теорию исследователи заблокировали экспрессию SOX4: в этом случае ММА не оказала такого же эффекта. Блокировка гена также остановила способность клеток противостоять лечению. Ученые полагают, что методы лечения, снижающие уровень ММА, способны сыграть большую роль в снижении смертности от рака.

Однако, как пишет MedicalXpress, пока неясно, почему ММА накапливается с возрастом. Полученные на мышах результаты еще не были экстраполированы на людей. Есть данные, что диеты с высоким уровнем белка способствуют накоплению этой кислоты в организме, поэтому низкобелковая диета в теории могла бы помочь больным раком. Ученые намерены дальше исследовать свойства ММА.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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