Ученые выдвинули версии возникновения НЛО, снятых на видео с МКС

Неизвестные объекты, запечатленные российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС, могут быть космическим мусором или спутниками Starlink. Такое мнение выразили эксперты и ученые РАН.

Накануне в Twitter и Telegram-каналах космонавта Ивана Вагнера и госкорпорации "Роскосмос" было опубликовано видео аврорального сияния над Южным полушарием, снятое с борта Международной космической станции. На 9-12 секунде видео, которое сделал Иван Вагнер, над земным диском видны пять светящихся объектов, движущихся параллельным курсом.

По мнению ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Натана Эйсмонта, полный ответ на вопрос, что это за феномен, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. "Но сразу можно предложить два объяснения, - комментирует ученый на институтском сайте. - Первое, которое кажется более вероятным, - это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка. Но возможно и второе объяснение, которое кажется более интересным, - мы видим тоже отблески, но уже от спутников Starlink Илона Маска. То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света - Солнца. Спутники Starlink движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру. Перемещение пяти объектов в кадре в таком случае - это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение. Но, хочу подчеркнуть еще раз, чтобы подтвердить эту гипотезу, надо иметь более точные данные".

То, что группа из пяти неопознанных объектов, заснятых на видео российским космонавтом , может быть спутниками системы связи Starlink, считает и научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. "Это, скорее всего Илона Маска спутники", - цитирует его слова РИА Новости. Однако чтобы дать 100-процентную гарантию, необходимо, как говорят специалисты, посчитать параметры орбиты объектов.

С российскими учеными согласен, в частности, и исследователь Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл. По его словам, объекты, попавшие в кадр Ивана Вагнера, могут быть американскими интернет-спутниками Starlink. Но проблему американский коллега видит в том, что недостаточно данных для дальнейших исследований: он не знает точного времени, высоты и долготы, на которых были сделаны снимки.

Вместе с тем, есть и другая версия: НЛО могут быть части мусора, отделившиеся от МКС. Такого мнения придерживается эксперт космической отрасли Иван Моисеев. "Пролетающие спутники и обломки их проносятся мимо МКС с такой скоростью, что заметить их невозможно. А вот элементы, которые от МКС отделяются, например, куски вакуумной обшивки, их вполне можно заметить", - сказал он "Интерфаксу".

Снятые с борта МКС видеоматериалы направлены на изучение специалистам. Об этом сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в эфире телеканала "Россия-24". Он также отметил, что делать выводы о природе обнаруженных объектов пока рано. "Поспешно сейчас делать какие-то выводы, до тех пор, пока ученые и наши в "Роскосмосе", и ученые в Институте космических исследований РАН не скажут свои самые главные слова, - сказал он. - Было принято решение передать эти материалы специалистам, которые и скажут нам о том, что, по их мнению, такое было".

Напомним: неопознанным летающим объектом (НЛО) называется любой неидентифицированный наблюдаемый летающий объект. Иван Вагнер задался вопросом о том, что же зафиксировало его видео: метеоры, спутники или что-то другое?

Справка РГ"

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет. Во вторник предприятие Илона Маска вывело на орбиту 58 микроспутников. Это уже 11 по счету группировка. Причем в каждой - от 57 до 60 космических аппаратов.

Ранее некоторые астрономы высказали предположение, что множественные спутники проекта Starlink на низких орбитах будут создавать помехи астрономическим наблюдениями неба и удаленных объектов. Международный астрономический союз высказал озабоченность и заявил о недостаточном понимании влияния столь крупных спутниковых созвездий. Первые наблюдения подтвердили эти опасения, показав, что спутники Starlink стали одними из самых ярких и быстрых объектов на ночном небе.

Очередной запуск Starlink запланирован на сентябрь. И это будут еще 60 микроспутников.