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20.08.2020 12:59
Рубрика: Общество

Ученые выдвинули версии возникновения НЛО, снятых на видео с МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Неизвестные объекты, запечатленные российским космонавтом Иваном Вагнером с борта МКС, могут быть космическим мусором или спутниками Starlink. Такое мнение выразили эксперты и ученые РАН.

Накануне в Twitter и Telegram-каналах космонавта Ивана Вагнера и госкорпорации "Роскосмос" было опубликовано видео аврорального сияния над Южным полушарием, снятое с борта Международной космической станции. На 9-12 секунде видео, которое сделал Иван Вагнер, над земным диском видны пять светящихся объектов, движущихся параллельным курсом.

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По мнению ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Натана Эйсмонта, полный ответ на вопрос, что это за феномен, требует более точных данных и некоторого времени для расчетов. "Но сразу можно предложить два объяснения, - комментирует ученый на институтском сайте. - Первое, которое кажется более вероятным, - это отблески в иллюминаторе МКС, через который проводилась съемка. Но возможно и второе объяснение, которое кажется более интересным, - мы видим тоже отблески, но уже от спутников Starlink Илона Маска. То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света - Солнца. Спутники Starlink движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру. Перемещение пяти объектов в кадре в таком случае - это проекция на наблюдателя, а не действительное их движение. Но, хочу подчеркнуть еще раз, чтобы подтвердить эту гипотезу, надо иметь более точные данные".

То, что группа из пяти неопознанных объектов, заснятых на видео российским космонавтом , может быть спутниками системы связи Starlink, считает и научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. "Это, скорее всего Илона Маска спутники", - цитирует его слова РИА Новости. Однако чтобы дать 100-процентную гарантию, необходимо, как говорят специалисты, посчитать параметры орбиты объектов.

С российскими учеными согласен, в частности, и исследователь Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл. По его словам, объекты, попавшие в кадр Ивана Вагнера, могут быть американскими интернет-спутниками Starlink. Но проблему американский коллега видит в том, что недостаточно данных для дальнейших исследований: он не знает точного времени, высоты и долготы, на которых были сделаны снимки.

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Вместе с тем, есть и другая версия: НЛО могут быть части мусора, отделившиеся от МКС. Такого мнения придерживается эксперт космической отрасли Иван Моисеев. "Пролетающие спутники и обломки их проносятся мимо МКС с такой скоростью, что заметить их невозможно. А вот элементы, которые от МКС отделяются, например, куски вакуумной обшивки, их вполне можно заметить", - сказал он "Интерфаксу".

Снятые с борта МКС видеоматериалы направлены на изучение специалистам. Об этом сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в эфире телеканала "Россия-24". Он также отметил, что делать выводы о природе обнаруженных объектов пока рано. "Поспешно сейчас делать какие-то выводы, до тех пор, пока ученые и наши в "Роскосмосе", и ученые в Институте космических исследований РАН не скажут свои самые главные слова, - сказал он. - Было принято решение передать эти материалы специалистам, которые и скажут нам о том, что, по их мнению, такое было".

Напомним: неопознанным летающим объектом (НЛО) называется любой неидентифицированный наблюдаемый летающий объект. Иван Вагнер задался вопросом о том, что же зафиксировало его видео: метеоры, спутники или что-то другое?

Справка РГ"

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет. Во вторник предприятие Илона Маска вывело на орбиту 58 микроспутников. Это уже 11 по счету группировка. Причем в каждой - от 57 до 60 космических аппаратов.

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Ранее некоторые астрономы высказали предположение, что множественные спутники проекта Starlink на низких орбитах будут создавать помехи астрономическим наблюдениями неба и удаленных объектов. Международный астрономический союз высказал озабоченность и заявил о недостаточном понимании влияния столь крупных спутниковых созвездий. Первые наблюдения подтвердили эти опасения, показав, что спутники Starlink стали одними из самых ярких и быстрых объектов на ночном небе.

Очередной запуск Starlink запланирован на сентябрь. И это будут еще 60 микроспутников.

Общество Космос

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