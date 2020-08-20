В Анталье начали чипировать морских черепах

В районе города Каш в турецкой провинции Анталья биологи вживили электронные чипы нескольким морским головастым черепахам (каретта или логгерхед), сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Таким образом специалисты намерены отслеживать жизнь черепах в море, чтобы понять, какие опасности для них представляют наибольшую угрозу.

В Турции и некоторых других странах к сохранению логгерхедов относятся с особым вниманием. Например, на многих пляжах Турции выделены специальные зоны, куда запрещен вход, потому что там черепахи откладывают яйца. А на греческом острове Закинф с полуночи до 4 утра запрещены взлет и посадка самолетов, так как рядом тоже находится пляж, где логгерхеды в это время оставляют кладку.

Несмотря на то, что мясо логгерхедов считается невкусным, их яйца во многих странах ценятся как деликатес. Именно охота за черепашьими яйцами привела к тому, что в настоящее время этот вид черепах занесен в Красную книгу как уязвимый.