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20.08.2020 17:43
Рубрика: Власть

Жалуйтесь проще

В архив спишут инструкцию по ведению книги жалоб и другие советские правовые акты
Текст: Владислав Куликов
Правительство России подготовило список из почти 340 актов советского времени, которые формально еще действуют, но должны быть отменены.
Многие владельцы кафе и магазинов считают жалобную книгу полезным подспорьем. Фото: Станислав Красильников / ТАСС Многие владельцы кафе и магазинов считают жалобную книгу полезным подспорьем. Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Многие владельцы кафе и магазинов считают жалобную книгу полезным подспорьем. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Среди кандидатов на списывание в архив истории есть, например, приказ Министерства торговли СССР от 23 июля 1973 года "Об утверждении Инструкции о книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания". Теперь писать жалобы мы сможем без лишних формальностей.

Фото: fizkes / istockphoto.com
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В советское время фраза "Дайте жалобную книгу!" была культовой. Она даже стала названием известного фильма Эльдара Рязанова. Ее произносили на каждом шагу, тем более что советский сервис давал тому немало поводов.

Сегодня книгу жалоб и предложений встретить можно далеко не везде. А кое-где можно нарваться и на подделку. Законодательство в принципе предусматривает предъявление жалобной книги потребителю по первому требованию. Теоретически наши магазины, рестораны и различные сервисы должны ориентироваться на инструкцию 1973 года. Однако, по словам экспертов, многие нормы советской инструкции либо избыточны, либо устарели.

Поэтому на старый приказ мало кто обращает внимание.

Между тем сейчас ведется большая работа по инкорпорации советских актов. Хотя с момента распада СССР прошло уже около трех десятков лет, многие советские нормы по-прежнему действуют. В списках актов, подготовленных на отмену, есть даже документы ранних советских лет или довоенного времени. Например, инструкция об охране лесов от пожаров от 28 апреля 1925 года, утвержденная Народным комиссариатом земледелия РСФСР. Или приказ по Народному комиссариату здравоохранения СССР от 12 декабря 1940 года "О продолжительности рабочего дня работников учреждений и предприятий здравоохранения".

Старые советские нормы отменяются. Но те правила, которые не устарели, переносятся в современное законодательство.

В списках подготовленных к отмену актов, есть даже документы ранних советских лет. Например, инструкция об охране лесов от пожаров от 1925 года

"Министерство юстиции России совместно с профильными департаментами аппарата Правительства РФ продолжают системную работу по инкорпорации советских документов. Очередной перечень включает несколько сотен нормативно-правовых актов, содержащих устаревшие или избыточные нормы. Многие из них уже не применяются на практике. Но некоторые усложняют жизнь предпринимателям, так как постоянно сохраняется угроза предъявления требований по уже потерявшим актуальность, но формально сохраняющим силу документам", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Он подчеркнул, что принятие предлагаемого постановления позволит упорядочить и систематизировать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить единообразную правоприменительную практику.

"Надо также отметить, что Минюст выполняет достаточно кропотливую работу: нередко требуется буквально в ручном режиме находить в архивах акты, проверять, были они официально отменены или нет", - пояснил председатель Правления АЮР.

В свою очередь, в Министерстве юстиции подчеркивают, что проект постановления не затрагивает акты и иные документы, имеющие правоустанавливающий и распорядительный характер, регулирующие вопросы исторического и культурного значения, определяющие перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников и т.д.

Не отменяются также документы содержащие действующие социальные нормы: льготы или иные социальные гарантии и компенсации. Поэтому работа по инкорпорации советских актов не скажется на социальной защите граждан.

Масштабная ревизия советских актов началась еще в 2012 году. На тот момент насчитывалось порядка 45 тысяч действующих правовых актов, принятых еще при советской власти.

Дополнительный импульс эта работа получила в рамках так называемой регуляторной гильотины. В течение прошлого года и в этом году уже было отменено несколько тысяч советских актов. Всего, как рассказывают эксперты, пришлось проверять 20 тысяч документов. Чтобы качественно подготовить проекты постановлений, сотрудники Минюста в ручном режиме проверяли каждый акт в государственных архивах, в архиве Государственно-правового управления президента РФ. Это скрупулезная работа, требующая глубокой юридической подготовки.

Помощь в этом оказывало Агентство стратегических инициатив. Оказалось, что часть актов уже была признана утратившими силу, в то время как в открытых источниках они упоминались в качестве действующих. Поэтому все пришлось досконально проверять.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Что же касается жалобных книг, то, хотя советские правила канут в Лету, возможность написать в специальной книге все, что думаешь об оказанном сервисе, у человека останется.

"Доступность такой книги для всех желающих только положительно сказывается на уровне сервиса, более того, из-за публичности книги последствия негативных отзывов будут более существенными, - считает адвокат Виктория Данильченко. - Само понимание и осознание того, что книга отзывов и предложений может быть подвергнута проверке любой организацией, в том числе Роспотребнадзором, положительно отражается на уровне предоставления услуг потребителям".

На жалобу администрация должна отреагировать. Хорошие руководители фирм, как правило, заинтересованы, чтобы люди оставались довольными. Поэтому не позволяют себе игнорировать жалобы.

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