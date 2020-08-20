В Беларуси возбудили уголовное дело по статье "Захват власти"

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье "Захват власти" в связи с созданием оппозицией Координационного совета. Об этом проинформировал генпрокурор республики Александр Конюк.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", - заявил генпрокурор.

Данная статья предполагает наказание до 5 лет лишения свободы.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной", - добавил Конюк.