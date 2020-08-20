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20.08.2020 19:58
Рубрика: Власть

Сколько ездишь - столько платишь

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8240)
В нижней палате российского парламента предложили отменить транспортный налог. Такой законопроект внес в четверг в Госдуму депутат от "Единой России" Андрей Барышев.

В пояснительной записке парламентарий отмечает, что ранее и президент России Владимир Путин, и представители общественности неоднократно высказывались за отказ от транспортного налога в пользу возмещения выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.

Фото: iStock
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Кроме того, "в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и ее последствиями часть населения значительно меньше использует транспортные средства, для указанной части населения отмена транспортного налога будет существенной мерой поддержки", считает Барышев.

По мнению парламентария, полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране.

Андрей Барышев также подчеркнул, что собираемость транспортного налога относительно невысока, зато размер акциза на топливо - индексируется. Свое предложение он считает конструктивным, поскольку помимо справедливого распределения расходов на строительство дорог, оно позволит исключить избыточное налогообложение автовладельцев и будет стимулировать их к приобретению более экологичных транспортных средств.

В случае успешного прохождения через парламент закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Налоговое законодательство Транспортный налог

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