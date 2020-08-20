Новости

В Германии приступили к расследованию дела террориста с берлинского автобана 12:11
Нефтегазовые доходы дали меньше трети поступлений в бюджет в 2020 году 12:04
В Москве поездка на такси обошлась пассажиру в 15 тыс. рублей 12:01
Вышел русский трейлер комедии "Супер Крейзи" с Наталией Орейро 11:55
Ракова: Более 400 пар поженятся в красивую дату 20 августа в Москве 11:39
Совфед отправил в Перу груз тест-систем на Covid-19 10:53
Май и Вишня: ЗАГС озвучил необычные имена, которые дали детям в 2020 году 10:26
В Магадане объявили штормовое предупреждение из-за дождя со снегом 10:22
Секретную базу китайских подлодок сфотографировали со спутника 10:13
Воздух в Москве прогреется до +22 в четверг 10:09
АвтоВАЗ попросил придумать имя новой Lada 10:00
Видео: В Югре задержали адептов секты "Свидетели Иеговы" 09:59
Начались экспортные поставки автомата АК-12 09:51
Яхта "Сибирь", завершающая кругосветку, села на мель в Обской губе 09:51
В Москве откроется выставка о подвигах советских военнопленных 09:45
Литва внесла Александра Лукашенко в "стоп лист" 09:36
Власти Пекина разрешили выходить на улицу без маски 09:24
Еще 1208 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Работников образования в Москве протестируют на коронавирус 08:59
В День города в Москве пройдут тренировки по SUP-серфингу 08:46
В Челябинской области снят запрет на массовые мероприятия 08:44
Boeing убрал слово "Max" из названия самолета 737 08:10
Восемь человек погибли в результате паводка на севере Вьетнама 07:49
Ученые назвали лучшее средство от инфекций верхних дыхательных путей 07:24
В Хабаровском крае разрешили открыть образовательные учреждения 07:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 12:11
Рубрика: В мире

В Германии приступили к расследованию дела террориста с берлинского автобана

Текст: Александр Саможнев

В Берлине в ночь на среду на автобане А100 был совершен умышленный наезд на мотоциклиста, а также три других ДТП. В результате нападения имеются пострадавшие. Ранения получили шесть человек, трое из них - тяжелые. На трассе образовались километровые пробки. Полиция подозревает 30-летнего иракца в террористической атаке, сообщает радиостанция rbb24.de.

Киевским террористом оказался гражданин Узбекистана

"В связи с обстоятельствами, мы не предполагаем случайного происшествия. Сбитый мотоциклист получил серьезную травму", - заявили официальный представитель полиции. По его словам, при задержании иракец кричал "Аллах Акбар" и угрожал окружающим местью. Он был вооружен кухонным ножом, а в автомашине нашли металлический ящик из-под патронов. Предмет расстреляли из водяной пушки, но ничего подозрительного не обнаружили.

В ходе следствия установлено, что у задержанного имеются "признаки психической нестабильности". Генеральная прокуратура Берлина подтвердила, что выходец из Ирака был помещен в психиатрическую клинику в августе 2018 года для принятия экстренных мер. В данном конкретном случае врачи предполагают, что он осознавал свои действия.

Полиция разыскивает возможных сообщников иракца. Пока связь задержанного с террористическим подпольем не установлена. Однако имеются сведения о том, что ранее в лагере для беженцев он познакомился с исламистом, представлявшим опасность. Сейчас устанавливается, был ли это случайный контакт или более глубокое знакомство.

По сообщению информагентства DPA, мужчина является уроженцем Багдада. Он приехал в Германию в качестве просителя убежища, но его ходатайство было отклонено. С 2016 года проживает в общежитии в Берлине в ожидании уведомления о депортации.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Василий Орлов: Премьер-министр высоко оценил потенциал Приамурья
России предсказали доминирование на мировом рынке зерна
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19
Ученые объяснили происхождение НЛО на видео российского космонавта
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции