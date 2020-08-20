В Германии приступили к расследованию дела террориста с берлинского автобана

В Берлине в ночь на среду на автобане А100 был совершен умышленный наезд на мотоциклиста, а также три других ДТП. В результате нападения имеются пострадавшие. Ранения получили шесть человек, трое из них - тяжелые. На трассе образовались километровые пробки. Полиция подозревает 30-летнего иракца в террористической атаке, сообщает радиостанция rbb24.de.

"В связи с обстоятельствами, мы не предполагаем случайного происшествия. Сбитый мотоциклист получил серьезную травму", - заявили официальный представитель полиции. По его словам, при задержании иракец кричал "Аллах Акбар" и угрожал окружающим местью. Он был вооружен кухонным ножом, а в автомашине нашли металлический ящик из-под патронов. Предмет расстреляли из водяной пушки, но ничего подозрительного не обнаружили.

В ходе следствия установлено, что у задержанного имеются "признаки психической нестабильности". Генеральная прокуратура Берлина подтвердила, что выходец из Ирака был помещен в психиатрическую клинику в августе 2018 года для принятия экстренных мер. В данном конкретном случае врачи предполагают, что он осознавал свои действия.

Полиция разыскивает возможных сообщников иракца. Пока связь задержанного с террористическим подпольем не установлена. Однако имеются сведения о том, что ранее в лагере для беженцев он познакомился с исламистом, представлявшим опасность. Сейчас устанавливается, был ли это случайный контакт или более глубокое знакомство.

По сообщению информагентства DPA, мужчина является уроженцем Багдада. Он приехал в Германию в качестве просителя убежища, но его ходатайство было отклонено. С 2016 года проживает в общежитии в Берлине в ожидании уведомления о депортации.