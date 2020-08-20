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20.08.2020 02:00
Рубрика: Экономика

В Госдуме предложили субсидировать авиаперелеты для всех россиян

Текст: Евгений Гайва
Субсидировать авиаперелеты по стране раз в год стоит для всех россиян, отметил в беседе с "РГ" председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Он рассказал, что Комитет работает над предложениями по развитию внутреннего туризма, в том числе по расширению воздушного сообщения между субъектами, которые будут обсуждаться в ходе осенней сессии.

"Россия - огромная страна, и понятное дело, добраться с запада на восток и обратно значительно дороже, чем посетить другую страну. Не каждому россиянину это по карману. Поэтому на законодательном уровне необходимо закрепить возможность, скажем, раз в год частично субсидировать перелет каждого гражданина России внутри страны", - сказал Борис Пайкин.

Фото: Антон Подгайко/ РИА Новости
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Как отметил депутат, эта мера даст возможность россиянам посещать новые туристические направление, в частности, Дальний Восток, Калининград, а жителям этих регионов выезжать в Центральную Россию.

Сейчас в России субсидируются перелеты по отдельным маршрутам, в перечне 138 направлений. Приобрести авиабилеты могут пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте от 55 лет, мужчины в возрасте от 60 лет, а также инвалиды I группы и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II или III групп, многодетные семьи.

Расширить субсидирование можно и для других видов транспорта, считает депутат. Точные размеры субсидирования могут быть понятны после определения числа конкретных субсидируемых направлений и видов транспорта, на которые будут распространяться такие виды поддержки.

Также в осеннюю сессию предполагается проработать первоочередные системные меры по стимулированию предпринимательской инициативы в туристическом секторе. В частности, обсуждается предложение субсидировать процентные ставки по кредитам на строительство гостиниц и отелей под 5% годовых.

Фото: РИА Новости
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"Важно на законодательном уровне создать условия для софинансирования расходов из средств федерального и региональных бюджетов, средств инвесторов на строительство объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для развития туристических комплексов. Малый и средний бизнес, работающий в этом направлении, должен иметь возможность без дополнительных барьеров, получать доступ к жизненно важным коммуникациям", - сказал Борис Пайкин.

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