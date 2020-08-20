В Госдуме предложили субсидировать перелеты для всех россиян

Для стимулирования внутреннего туризма стоит частично субсидировать авиаперелеты по стране хотя бы раз в год для всех россиян, считает председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Эту меру нужно закрепить законодательно, рассказал депутат "РГ".

По его словам, всеобщие субсидии дадут возможность россиянам посещать новые для них туристические направления (например, Дальний Восток или Калининград), а жителям этих регионов - выезжать в Центральную Россию.

Сейчас в России субсидируются перелеты по 138 маршрутам. Приобрести льготные авиабилеты могут пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте от 55 лет, мужчины в возрасте от 60 лет, а также инвалиды, сопровождающие их лица, многодетные семьи. Расширить субсидирование можно и для других видов транспорта, считает Пайкин. Точные размеры субсидий можно будет определить после выбора конкретных направлений и видов транспорта.

Сейчас идеи о всеобщем субсидировании действительно могут быть реализованы, считает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. В условиях, когда авиакомпании понесли большие потери из-за пандемии, такие субсидии могут помочь активизировать пассажирские перевозки и поддержать рынок, говорит она.