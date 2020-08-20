В Госдуме предложили субсидировать перелеты для всех россиян

По его словам, всеобщие субсидии дадут возможность россиянам посещать новые для них туристические направления (например, Дальний Восток или Калининград), а жителям этих регионов - выезжать в Центральную Россию.
Сейчас в России субсидируются перелеты по 138 маршрутам. Приобрести льготные авиабилеты могут пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте от 55 лет, мужчины в возрасте от 60 лет, а также инвалиды, сопровождающие их лица, многодетные семьи. Расширить субсидирование можно и для других видов транспорта, считает Пайкин. Точные размеры субсидий можно будет определить после выбора конкретных направлений и видов транспорта.
Сейчас идеи о всеобщем субсидировании действительно могут быть реализованы, считает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. В условиях, когда авиакомпании понесли большие потери из-за пандемии, такие субсидии могут помочь активизировать пассажирские перевозки и поддержать рынок, говорит она.