В Японии из-за жары за неделю госпитализированы около 13 тысяч человек

В Токио жертвами жары уже стал 131 человек. Только за неделю по всей стране были госпитализированы почти 13 тысяч человек.

Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на пожарную охрану, выполняющую в Японии функции скорой помощи. Отмечается, что большинство погибших - люди старше 70 лет, а также те, кто не пользовались дома кондиционерами, пишет РИА Новости.

С начала августа почти на всей территории Японии установилась чрезвычайно жаркая погода. В Токио и других районах страны столбик термометра поднимается выше 37-38 градусов, а в префектуре Сидзуока был установлен температурный рекорд этого года - 41,1 градуса.

До конца этой недели синоптики не прогнозируют ослабления жары. С начала следующей недели температура вновь поднимется выше 30 градусов, ожидается, что жара захватит и первую неделю сентября.