Многие киргизстанцы, заболевшие COVID-19, потратили на лечение большие деньги. "Почему нам не помогло государство?", - спрашивают они. Фото: Пресс-служба правительства КР

В процедуру оформления полиса обязательного медицинского страхования (ПОМС) предлагается внести изменения. C соответствующей инициативой выступило министерство здравоохранения КР. Таким образом, как надеются в ведомстве, удастся повысить уровень охвата обязательным медстрахованием населения республики. Киргизстанцы, тем временем, считают, что система, в том виде, в котором она существует, не справляется со своими обязанностями обеспечения доступа к "медицинским, профилактическим, фармацевтическим и реабилитационным услугам".

В минздраве намерены, во-первых, ввести в законодательство возможность оформления полиса через интернет. В данный момент это можно сделать, обратившись в любое из территориальных управлений Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) либо в организации здравоохранения первичного уровня, к примеру в центры семейной медицины. А после того как будут внесены изменения, к ним добавится портал электронных госуслуг или официальный сайт ФОМС.

Кроме того, заявитель сможет оплачивать полис "посредством мобильного банкинга, электронных кошельков, платежных терминалов и других средств осуществления безналичных платежей".

Во-вторых, в три раза будет сокращен срок выдачи полиса и начала действия документа - с 15 до пяти дней.

Самое главное, пожалуй, то, что в минздраве планируют изменить методику расчета стоимости ПОМС и разделить ее на две части - для граждан КР и для иностранцев. Пока цена полиса, согласно постановлению правительства, определяется по формуле, в которой расчетный показатель (100 сомов) умножается на 12 (количество календарных месяцев).

В случае одобрения изменений стоимость документа для киргизстанцев будет рассчитываться с использованием таких данных, как прожиточный минимум, ставка отчисления в ФОМС (два процента), количество календарных месяцев. Для граждан других государств - среднемесячная заработная плата, которую в КР получают иностранцы (по данным Нацстаткома, она составляет 65 тысяч сомов), ставка отчисления в ФОМС (два процента), количество календарных месяцев. Причем последний показатель в случае с иностранными подданными варьируется - либо шесть, либо 12.

В минздраве надеются, что изменение методики расчета стоимости полиса позволит увеличить поступление финансовых средств на реализацию программы по обеспечению медико-санитарной помощью в КР. Так, по данным ведомства, цена ПОМС для иностранцев вырастет примерно на 3,5 тысячи сомов в случае, если документ приобретается на год.

Главная же цель изменений, которую преследуют чиновники, - расширить охват обязательным медицинским страхованием населения Киргизии. В данный момент, как отмечают в минздраве, этот показатель не превышает 70 процентов. Важно отметить, что уже "охваченные" граждане КР ежемесячно отчисляют в ФОМС два процента от своей официальной заработной платы в качестве взносов. Они являются автоматически застрахованными. Полис же необходим тем, кто не работает, но хочет получать льготные медицинские услуги, в основном в государственных лечебных учреждениях.

- Население, не охваченное обязательным медицинским страхованием, при получении медико-санитарной помощи испытывает финансовые проблемы. Это толкает людей на самолечение или обращение к врачам с запущенной формой заболевания, что приводит к инвалидности и еще большим денежным затратам на оказание медицинской помощи. ПОМС позволяет улучшить доступ к медицинским, профилактическим, фармацевтическим и реабилитационным услугам, оказываемым организациями здравоохранения, - пояснили в минздраве.

Между тем в последние два-три месяца система обязательного медицинского страхования в КР подверглась сильной критике со стороны населения. Связано это было с хаосом, который возник в стране из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией и смертей от осложнений, вызываемых COVID-19 и, прежде всего, внебольничной пневмонией.

- Четыре недели моих ужасных страданий не стоили государству ни сома. Все, абсолютно все, моя семья оплачивала из семейного бюджета и средств, отложенных на отдых и "черный день". Лечился я дома, поскольку считался больным средней степени тяжести. Большую часть лекарств присылал из Москвы сын, другие же мои родные находили в аптеках по соответствующим ценам. Капельницы и уколы приезжали делать молодые медики за оплату. Бюджет семьи все это "подъело" основательно. И вот, когда все самое страшное позади, у меня вопросы к родному государству: а за что же я вот уже 35 лет исправно плачу взносы в Фонд обязательного медицинского страхования? Где мое конституционное право на бесплатную медицинскую помощь? - пишет на сайте одного из местных интернет-изданий читатель.

Подобные вопросы задавали и по-прежнему задают многие киргизстанцы. Эта тема настолько актуальна, что в стороне от ее обсуждения не остался даже глава государства. На встрече с главой Фонда обязательного медицинского страхования Эльнурой Боронбаевой президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что пандемия обнажила системные проблемы в здравоохранении республики, в том числе в сфере обязательного медицинского страхования граждан, которое нуждается в совершенствовании.

Что дает полис ОМС

В число льготных медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам ПОМС, входят, в том числе, проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни, а также по иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок и согласно эпидемиологическим показаниям; противоэпидемическая работа (в очагах инфекции); обучение больных и членов их семей самоконтролю, само- и взаимопомощи; прием врача; лабораторно-диагностические исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи и микроскопия мочевого осадка, микроскопия уретрального мазка, микроскопия вагинального мазка, анализ мокроты, определение сахара в крови, определение сахара в моче, электрокардиограмма); оказание неотложной медицинской помощи; назначение медикаментозного лечения; проведение медицинских инъекций (внутривенных, внутримышечных, подкожных); обеспечение медикаментами на основе Перечня жизненно важных лекарственных средств, утверждаемого правительством КР; лабораторные и диагностические обследования за исключением дорогостоящих.

Кстати



С начала 2020 года, по данным ФОМС, киргизстанцы и иностранные граждане приобрели три тысячи полисов обязательного медицинского страхования. За аналогичный период 2019-го - 3,2 тысячи. Сумма средств, поступивших от реализации документа, составила 4,2 миллиона сомов.