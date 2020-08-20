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20.08.2020 12:49
Рубрика: В мире

В Китае высоко оценили российскую вакцину от коронавируса

Текст: Александр Гусаров
В Китае высоко оценили российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил ведущий эпидемиолог КНР, академик Чжун Наньшань, сообщает в соцсетях посольство РФ в Пекине.

Специалист поздравил Россию с завершением регистрации медпрепарата.

Фото: iStock
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"Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцины от Covid-19 и поздравил нашу страну с завершением процедуры государственной регистрации препарата", - говорится в заявлении российской дипмиссии.

Ранее Наньшань заявил о том, что КНР и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавируса. По его мнению, российский опыт действий в условиях пандемии заслуживает изучения, поскольку РФ смогла удержать смертность от связанных с вирусом заболеваний на низком уровне.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.

В мире Восточная Азия Китай Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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