В Китае высоко оценили российскую вакцину от коронавируса

Специалист поздравил Россию с завершением регистрации медпрепарата.

"Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцины от Covid-19 и поздравил нашу страну с завершением процедуры государственной регистрации препарата", - говорится в заявлении российской дипмиссии.

Ранее Наньшань заявил о том, что КНР и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавируса. По его мнению, российский опыт действий в условиях пандемии заслуживает изучения, поскольку РФ смогла удержать смертность от связанных с вирусом заболеваний на низком уровне.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.