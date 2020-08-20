В МИД РФ назвали действия США по Ирану абсурдными

Россия осуждает намерение США "восстановить" санкции СБ ООН против Ирана. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Напомним, что сегодня госсекретарь США Майк Помпео посетит Нью-Йорк, где представит, в том числе генсеку ООН, требования администрации Дональда Трампа по восстановлению санкций в отношении Ирана за "существенное несоблюдение ядерного соглашения, подписанного в 2015 году". Как утверждают в госдепе, через 30 дней после этого рестрикции будут восстановлены.

В Москве считают такие действия абсурдными.

"После того, как США вышли из СВПД, они полностью утратили какие бы то ни было права в рамках этого документа. Они не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения (резолюции СБ ООН) 2231 против Ирана. Это - абсурд", - сказал РИА Новости Сергей Рябков.