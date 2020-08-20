В Минтруде разъяснили, как получить выходной 1 сентября

Приближается День знаний. Родители не только экстренно закупают ранцы, карандаши, ручки, форму и прочие школьные принадлежности, но и решают очень важный вопрос: как в этот рабочий день проводить ребенка в школу и не нарваться на неприятности от начальника.

"Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате, - сообщили "РГ" в Минтруде. - При этом работодатель может устанавливать дополнительные гарантии для сотрудников. На некоторых предприятиях принято предоставлять родителям школьников дополнительный выходной 1 сентября. Такой порядок должен быть установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами".

Работодатель не обязан освобождать от работы сотрудников для сопровождения детей на торжественную линейку, подтверждает старший юрист "Юридической фирмы "A.T. Legal" Антон Плохов. С точки зрения закона единственный возможный способ - это отпуск на один день (без сохранения содержания или в счет ежегодного отпуска).

"Как следует из положений Трудового кодекса Российской Федерации, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем", - утверждает Антон Плохов.

Поэтому родители могут уже сейчас написать заявление на отпуск, чтобы проводить своего ребенка в новый учебный год.