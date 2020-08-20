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20.08.2020 03:00
Рубрика: Экономика

В Минтруде разъяснили, как получить выходной 1 сентября

Текст: Алексей Дуэль
Приближается День знаний. Родители не только экстренно закупают ранцы, карандаши, ручки, форму и прочие школьные принадлежности, но и решают очень важный вопрос: как в этот рабочий день проводить ребенка в школу и не нарваться на неприятности от начальника.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

"Трудовой кодекс предусматривает возможность по согласованию с работодателем оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате, - сообщили "РГ" в Минтруде. - При этом работодатель может устанавливать дополнительные гарантии для сотрудников. На некоторых предприятиях принято предоставлять родителям школьников дополнительный выходной 1 сентября. Такой порядок должен быть установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами".

Фото: РИА Новости
Как будут работать российские школы в новом учебном году

Работодатель не обязан освобождать от работы сотрудников для сопровождения детей на торжественную линейку, подтверждает старший юрист "Юридической фирмы "A.T. Legal" Антон Плохов. С точки зрения закона единственный возможный способ - это отпуск на один день (без сохранения содержания или в счет ежегодного отпуска).

"Как следует из положений Трудового кодекса Российской Федерации, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем", - утверждает Антон Плохов.

Поэтому родители могут уже сейчас написать заявление на отпуск, чтобы проводить своего ребенка в новый учебный год.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд День знаний Рынок труда

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