В России появится федеральная система аренды жилья

В России появится единая федеральная онлайн-платформа по аренде жилья. Ее создание анонсировал глава компании "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Платформа поможет арендатору подобрать жилье и составить договор, а владельцу жилья - определиться с режимом налогообложения. Главная цель будущего агрегатора - вывести рынок аренды жилья "из тени". "Для запуска системы необходимо внести соответствующие поправки в законодательство, надеемся, что это произойдет в осеннюю сессию, и в следующем году система будет запущена", - заявил Мутко.

Законопроект уже подготовлен, его обсуждают в правительстве. Как рассказала "РГ" председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, пока законопроект в Госдуму не поступил. Скорее всего он будет внесен в конце сентября. По словам Хованской, речь идет о создании единой государственной платформы, которая должна повысить прозрачность арендных сделок. Арендаторам она даст гарантии того, что договор с ними не расторгнут по первому хотению, а государство получит дополнительные налоги.

По оценкам экспертов, рынок арендного жилья в России имеет огромный потенциал для роста. Сейчас он составляет только 9% от всего жилого фонда. В развитых странах этот показатель достигает 40%. По оценке Минстроя, в стране сдается свыше 5 млн квартир. Поступления в бюджет от их аренды могут составить до 200 млрд рублей в год.

Идея, считает член Совета Федерации Сергей Калашников, правильная. Но для ее реализации нужны поправки в налоговое законодательство. Калашников напомнил, что существует норма, по которой, если человек снимает жилье на 11 месяцев - то есть неполный год или меньше, то он не обязан об этом сообщать в налоговые органы. Большинство людей этим пользуются, заключают договор с арендатором на 11 месяцев и потом его перезаключают. "Никакие налоги при этом человек государству не платит, хотя сдает жилье годами и десятилетиями", - отмечает он.

Сегодня в России сдается свыше пяти миллионов квартир. Бюджет мог бы получить от их аренды до 200 млрд рублей налогов

У "ДОМ.РФ" есть своя программа развития рынка арендного жилья. "Сегодня около 26 млн семей хотят улучшить свои жилищные условия. Из них около 6 млн готовы рассматривать аренду как инструмент решения жилищного вопроса. Для нас важно развивать цивилизованный рынок аренды, сделать правила более прозрачными. У нас уже есть запущенные проекты в ряде субъектов страны, мы планируем расширять присутствие. Ведь этот блок регионального развития очень важен для нас как для института развития. Поэтому активно вовлекаем в процесс подготовки заявок региональных девелоперов, ведем переговоры с главами субъектов, консультируем администрации городов", - рассказывал ранее Мутко.

Уже существует 13 реализованных проектов в пяти регионах. До конца 2020-го на рынок выйдет еще три новых арендных дома в Москве: "Парк Легенд", "Октябрьское поле", "Матч поинт", а также один дом "Современник" в Воронеже. Сейчас "ДОМ.РФ" рассматривает строительство новых арендных домов в 15 регионах. Развитие программы арендного жилья реализуется через механизм коллективных инвестиций, а именно закрытых паевых инвестфондов, когда в программу привлекаются средства частных инвесторов. "ДОМ.РФ" помогает застройщикам приобретать через аукционы земельные участки, а за это получает часть квартир под арендное жилье.

О том, что на рынке арендного жилья, полный хаос, арендаторы не защищены никакими правами, а арендодатели не платят налоги за дополнительный доход, говорят уже много лет. Но в глобальном смысле пока мало что меняется. Разве что созданы удобные агрегаторы для поиска наемного жилья. Но жильцы по-прежнему зависят от прихоти владельцев, которые ни с того ни с сего могут позвонить среди ночи и сообщить, что завтра жильцы должны съехать.

"В чем состоит главное преимущество аренды жилья от государства? В том, что человек чувствует себя относительно спокойно. Он не зависит от прихотей собственников жилья. Насколько заключен договор, столько человек и будет жить. А потом может продлить", - подчеркивает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" Олег Репченко.

По его словам, если появится государственная платформа поиска арендного жилья - это большой плюс и шаг вперед к развитию рынка. Вопрос в другом - сможет ли она все-таки стать реальным конкурентом популярным агрегаторам? А если станет, то когда? Все-таки условный арендодатель в Москве может сдавать "однушку" за 30 тысяч рублей в месяц, а "двушку" - за 40 тысяч рублей, а какие варианты предложит "ДОМ.РФ", пока непонятно.

"Насколько я понимаю, сейчас компания готова предлагать жилье бизнес-класса либо апартаменты. С отделкой и даже мебелью, с централизованной системой управления. Когда у жильцов не болит голова, куда бежать за слесарем или электриком. Но, как вы понимаете, речь идет об уже ином порядке цен", - уточняет Репченко.

На момент подписания номера в самой компании "ДОМ.РФ" не ответили на вопрос "Российской газеты" о цене аренды квартир.

"Никто не против развития механизмов аренды, но президент ставит задачу создания доступного найма от государства, которым могут воспользоваться люди с невысокими доходами. Потому что ипотека все-таки у нас доступна не более 30% населения страны. В этом я убеждена. Если с помощью новой платформы удастся реализовать задачи обеспечения действительно доступным жильем, мы со своей стороны только поддержим этот проект", - констатировала Хованская.