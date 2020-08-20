В России рекордно подешевел недорогой iPhone 7. Можно покупать?

Выпущенный в 2016 году и до сих пор остающийся актуальным смартфон iPhone 7 упал в цене почти в три раза по сравнению с ценой на старте продаж.

Аппарат, когда-то стоивший 60 тысяч рублей, теперь можно приобрести за 24 тысячи рублей даже у официальных продавцов. Речь идет о версии с объемом памяти 32 гигабайта, пишет Hi-tech Mail.ru.

iPhone 7 стал первым смартфоном Apple с виртуальной домашней кнопкой (за тактильные ощущения у пользователя отвечает механизм Taptic Engine) и полноценной защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Смартфону светит еще минимум два полноценных обновления iOS - для Android-аппаратов 2016 года выпуска такое немыслимо.

Однако у тех, кто располагает примерно на треть большей (по сравнению с 24 тысячами рублей) суммой, лучше присмотреться к новому iPhone SE. При цене от 32400 рублей он обладает рядом преимуществ: улучшенной камерой, модулем eSIM, увеличенным объемом памяти и более мощным процессором.