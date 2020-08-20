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20.08.2020 13:40
Рубрика: Экономика

В Ростуризме допустили повторение акции кешбэка за туры по России

Текст: Евгений Гайва
Акция частичного возврата средств за туры по России может быть проведена повторно, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться", - сказала Догузова в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: РИА Новости
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По словам главы Ростуризма, программа кешбэка направлена на поддержку внутреннего туризма, а это миллионы рабочих мест, множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства.

Акция стартует 21 августа и продлится неделю. За это время нужно купить тур по России до 21 декабря, чтобы получить кешбэк в пять тысяч рублей на каждые 25 тысяч стоимости тура. Максимальная сумма выплаты - 15 тысяч рублей.

В акции примут участие около двух тысяч гостиниц и туроператоров, отметила Догузова. Она добавила, что туроператорам невыгодно завышать цены в рамках программы кешбэка за туры. Те, кто будут искусственно завышать цены, окажутся в конечном итоге в невыгодном положении и в проигрыше, пояснила она.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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