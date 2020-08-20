В Ростуризме допустили повторение акции кешбэка за туры по России

Акция частичного возврата средств за туры по России может быть проведена повторно, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться", - сказала Догузова в эфире телеканала "Россия-24".

По словам главы Ростуризма, программа кешбэка направлена на поддержку внутреннего туризма, а это миллионы рабочих мест, множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства.

Акция стартует 21 августа и продлится неделю. За это время нужно купить тур по России до 21 декабря, чтобы получить кешбэк в пять тысяч рублей на каждые 25 тысяч стоимости тура. Максимальная сумма выплаты - 15 тысяч рублей.

В акции примут участие около двух тысяч гостиниц и туроператоров, отметила Догузова. Она добавила, что туроператорам невыгодно завышать цены в рамках программы кешбэка за туры. Те, кто будут искусственно завышать цены, окажутся в конечном итоге в невыгодном положении и в проигрыше, пояснила она.