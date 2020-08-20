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В Сеть раньше времени слили рекламный ролик PlayStation 5

Текст:   Богдан Бобров
20.08.2020,  
14:21
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

В Сети появился рекламный ролик консоли нового поколения PlayStation 5, предназначенный для телевидения.

В настоящее время правообладатель стремительно удаляет все копии с YouTube и, судя по всему, единственная версия представлена на венгерском языке.

По духу видео больше напоминает рекламу эпохи PlayStation 2 из середины 2000-х, когда ничего не понятно, но очень интересно.

Исходя из того, что у Sony уже готов материал для продвижения игровой приставки, можно надеяться, что анонсы с обозначением цен и дат релиза могут состояться в ближайшее время.

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