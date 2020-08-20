В Сеть раньше времени слили рекламный ролик PlayStation 5

В Сети появился рекламный ролик консоли нового поколения PlayStation 5, предназначенный для телевидения.

New PS5 ad. (In Hungarian only for now lol) pic.twitter.com/ZIPd0DWITQ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 20, 2020

В настоящее время правообладатель стремительно удаляет все копии с YouTube и, судя по всему, единственная версия представлена на венгерском языке.

По духу видео больше напоминает рекламу эпохи PlayStation 2 из середины 2000-х, когда ничего не понятно, но очень интересно.

Исходя из того, что у Sony уже готов материал для продвижения игровой приставки, можно надеяться, что анонсы с обозначением цен и дат релиза могут состояться в ближайшее время.