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20.08.2020 03:43
Рубрика: В мире

В швейцарском Ольтене прошел "шоколадный дождь"

В швейцарском городе Ольтен выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Один из местных жителей поделился с газетой Oltner Tagblatt фотографиями, на которых запечатлен его автомобиль, покрытый шоколадной крошкой.

Фото: iStock
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Издание выяснило, что причиной такого явления стал сбой в вентиляционной системе кондитерской фабрики Lindt & Sprüngli, пишет РИА Новости. Хлопья какао попали в воздух, а сильный ветер разнес их по округе.

На предприятии отметили, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Сотрудники также пообещали отмыть все автомобили от шоколада.

В мире Европа Швейцария

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