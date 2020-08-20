В швейцарском Ольтене прошел "шоколадный дождь"

В швейцарском городе Ольтен выпали необычные осадки в виде частиц какао-порошка. Один из местных жителей поделился с газетой Oltner Tagblatt фотографиями, на которых запечатлен его автомобиль, покрытый шоколадной крошкой.
Издание выяснило, что причиной такого явления стал сбой в вентиляционной системе кондитерской фабрики Lindt & Sprüngli, пишет РИА Новости. Хлопья какао попали в воздух, а сильный ветер разнес их по округе.
На предприятии отметили, что выброс измельченных какао-бобов безвреден для людей и окружающей среды. Сотрудники также пообещали отмыть все автомобили от шоколада.
Kakao-Regen im Oltner Industriequartier: Lüftungsanlage ist schuld daran https://t.co/O9Iorni5Iz pic.twitter.com/3LWZCsHeE0— Olten (@olten) August 15, 2020