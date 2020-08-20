В Совфеде оценили идею отмены транспортного налога

Новости

Пилот F-16 проведет воздушный бой против искусственного интеллекта 17:31
В столичном регионе похитили электроэнергии на сумму около 150 млн рублей 17:12
Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу 17:09
Беременных женщин вакциной от COVID-19 прививать не будут 17:02
В Кремле отметили факты вмешательства в дела Беларуси извне 16:58
В Москве кремировали певицу Валентину Легкоступову 16:52
Путин оценил влияние санкций по Крыму 16:48
В Польше назвали имя кандидата на пост главы МИД 16:38
Путин заявил о контрпродуктивности давления на руководство Беларуси 16:31
В Анталье начали чипировать морских черепах 16:24
Руководителем Рособрнадзора назначен Анзор Музаев 16:09
Из-за аварии на западе МКАДа на 2 км растянулась пробка 16:07
Хуснуллин пообещал проверить ход восстановительных работ в Иркутской области 16:00
Восемь молодых зубров выпустили в Турмонский заказник в Алании 15:55
В Китае произошла утечка хлора 15:55
Актер рассказал о шестом сезоне "Острых козырьков" 15:51
Мишустин провел второй за два дня разговор с премьером Беларуси 15:43
Зенитную ракетную систему "Антей-4000" впервые покажут на "Армии-2020" 15:43
29-летний певец Тави Пустиу погиб в ДТП, ведя прямой эфир в Instagram 15:42
Ростуризм: В Крыму и Краснодарском крае отдохнули около 4 млн человек 15:26
В Пакистане из-за сильных ливней погибло 17 человек 15:22
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ 15:22
Медведев: Нужны новые ипотечные программы для ИЖС 15:21
Вывод производства из КНР обойдется компаниям США и ЕС в 1 трлн долларов 15:16
Джерард "Это - Спарта!" Батлер опять бросил невесту 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
20.08.2020 18:13
Рубрика: Власть

В Совфеде оценили идею отмены транспортного налога

Текст: Галина Мисливская
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев считает, что муниципалитеты вряд ли смогут решить проблему строительства дорог только за счет доходов от акцизов на топливо и без помощи федерального центра.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такое мнение сенатор высказал, комментируя инициативу депутата Госдумы Андрея Барышева, который внес в нижнюю палату законопроект об отмене транспортного налога. Он предлагает компенсировать выпадающие доходы региональных бюджетов за счет акцизов на топливо.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

"Если на уровне правительства будет принято решение отказаться от транспортного налога в пользу акцизов, то главный вопрос, который предстоит обсуждать - как распределится сумма акцизов, сколько останется в местном бюджете, сколько уйдет в федеральный центр", - цитирует сенатора его пресс-служба. Васильев подчеркнул, что в России есть малонаселенные, удаленные от центра, но стратегически важные регионы, где от качества дорог существенно зависит в целом уровень жизни граждан, и пока непонятно, как по таким субъектам будет решаться вопрос с акцизами.

"Сами муниципалитеты вряд ли будут в состоянии решить вопросы транспортной доступности и качества муниципальных дорог только с помощью акцизов", - полагает сенатор. "На сегодняшний день решен вопрос только по строительству федеральных трасс. А региональные и муниципальные дорогие - это проблема, которую необходимо комплексно решать по всей стране", - добавил он.

По мнению Васильева, перед правительством сейчас стоит более широкая задача восстановления экономики, и "в ближайшие несколько лет не стоит рассчитывать на дополнительные ассигнования на муниципальные дороги из федерального бюджета".

"Поэтому считаю, что придется взвесить все за и против, прежде чем полностью переходить на акцизы", - заключил парламентарий.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин назвал главное качество управленца
В Китае оценили российскую вакцину от коронавируса
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Медведев: Ипотека доступна лишь половине семей в РФ
Минкомсвязь удалила использовавшиеся для цифровых пропусков данные
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг