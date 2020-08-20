В Совфеде оценили идею отмены транспортного налога

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев считает, что муниципалитеты вряд ли смогут решить проблему строительства дорог только за счет доходов от акцизов на топливо и без помощи федерального центра.

Такое мнение сенатор высказал, комментируя инициативу депутата Госдумы Андрея Барышева, который внес в нижнюю палату законопроект об отмене транспортного налога. Он предлагает компенсировать выпадающие доходы региональных бюджетов за счет акцизов на топливо.

"Если на уровне правительства будет принято решение отказаться от транспортного налога в пользу акцизов, то главный вопрос, который предстоит обсуждать - как распределится сумма акцизов, сколько останется в местном бюджете, сколько уйдет в федеральный центр", - цитирует сенатора его пресс-служба. Васильев подчеркнул, что в России есть малонаселенные, удаленные от центра, но стратегически важные регионы, где от качества дорог существенно зависит в целом уровень жизни граждан, и пока непонятно, как по таким субъектам будет решаться вопрос с акцизами.

"Сами муниципалитеты вряд ли будут в состоянии решить вопросы транспортной доступности и качества муниципальных дорог только с помощью акцизов", - полагает сенатор. "На сегодняшний день решен вопрос только по строительству федеральных трасс. А региональные и муниципальные дорогие - это проблема, которую необходимо комплексно решать по всей стране", - добавил он.

По мнению Васильева, перед правительством сейчас стоит более широкая задача восстановления экономики, и "в ближайшие несколько лет не стоит рассчитывать на дополнительные ассигнования на муниципальные дороги из федерального бюджета".

"Поэтому считаю, что придется взвесить все за и против, прежде чем полностью переходить на акцизы", - заключил парламентарий.