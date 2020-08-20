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20.08.2020 11:20
Рубрика: В мире

В Токио установили прозрачные дизайнерские туалеты

Текст: Константин Волков

В Токио начался новый туалетный эксперимент - уже в двух парках в районе Сибуя установили стеклянные туалетные кабинки, разработанные Сигэру Баном, лауреатом самой престижной архитектурной Притцкеровской премии.

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Стены кабинок сделаны из "умного стекла", которое становится матовым, когда внутри кто-то есть. Плюс эти стекла разных цветов, поэтому туалеты выглядят ярко и необычно, их даже сравнивают с картинами Пита Мондриана.

Прозрачные стенки позволяют увидеть, чисто ли внутри, а также - не прячется ли в кабинке извращенец.

Появление новых кабинок означает новый этап в кампании по замене и модернизации общественных туалетов в Японии, которая стартовала в 2017 году. Также предполагалось, что дизайнерские кабинки в Токио начнут устанавливать раньше, в преддверии Летних Олимпийских игр, которые должны были пройти в японской столице в июле-августе этого года, но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы.

Как сказано на сайте The Tokyo toilet, "туалет - это символ всемирно известной японской культуры гостеприимства". В качестве полигона для презентации новых проектов выбран район Сибуя в центре мегаполиса. 16 дизайнеров и архитекторов со всего мира представят там свои проекты. Все туалеты в обязательном порядке должны иметь приспособления для инвалидов и быть оборудованы знаменитыми японскими "вошлетами" - электрическими унитазами с множеством функций и кнопочным управлением. Также в некоторых туалетах предполагается наличие стоматологических услуг. Правда, не уточняется, что именно имеется в виду. Скорее всего, речь идет все же не о кабинете врача, а о наборах для чистки зубов.

Разумеется, новые туалеты, как и все общественные удобства в Японии, останутся бесплатными.

Пока что посетители реагируют на прозрачные кабинки с некоторым опасением. "Вдруг стенки станут прозрачными, когда я нахожусь внутри", пишут они в соцсетях. Другие отмечают, что "чувствуют себя неловко", хотя и знают, что снаружи их не видно. Скептики же говорят, что лучше бы власти следили, чтобы в обычных станционных туалетах не заканчивалось мыло. Однако в целом проект Сигэру Бана вызывает большой интерес.

В мире Восточная Азия Япония

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