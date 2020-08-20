В ближайшую субботу, 22 августа, рано утром по московскому времени в городе Анкасвилл (США, штат Коннектикут) пройдет топовый бой для отечественных смешанных единоборств. Россиянин Вадим Немков сразится за чемпионский титул по версии Bellator в полутяжелом весе (до 93 кг) с его обладателем американцем Райаном Бейдером.

Как известно, законодатель мод в нынешнем ММА - промоушен UFC. Но не только UFC живы смешанные единоборства. В другой тоже довольно престижной организации, Bellator (вторая по величине после UFC), ожидается интереснейший поединок. Райан Бейдер - это тот самый боец, который в январе прошлого года нокаутировал не кого-нибудь, а легендарного Федора Емельяненко, причем сделал это за каких-то 35 секунд.

А Немков - член Fedor Team и непосредственно ученик Емельяненко. "Последний император", как прозвали Федора, будет секундантом Вадима в предстоящем бою. Других пояснений, почему поединок будет сверхпринципиальным, не нужно.

Если же отвлечься от личных моментов, у России до сих пор было четыре чемпиона в Bellator. Заполучить пятого - весьма почетно. Но добыть пояс будет нелегко. Все-таки Бейдер - второй номер рейтинга в полутяжах по версии авторитетнейшего статистического сайта Fightmatrix, и букмекеры предсказуемо считают его фаворитом боя. Однако у Немкова, пятого номера рейтинга, есть свои козыри. Один из них возраст со всеми вытекающими: россиянину всего 28 лет, в то время как Бейдеру солидные 37.