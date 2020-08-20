Вашингтон выделит Ираку более 200 миллионов долларов

Вашингтон выделит Ираку еще 204 миллиона долларов. Большую часть средств направят в сферу здравоохранения. Также за счет этих денег будут строить новые дома, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что речь идет о дополнительной гуманитарной помощи народу Ирака. "Ранее США предоставили 49 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса и более 22 миллионов - для сирийских беженцев в Ираке", - говорится в заявлении американского госдепа.

Напомним, сейчас в Вашингтоне находится министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. В рамках визита планируется подписание нескольких крупных энергетических контрактов с американскими компаниями, сообщает Reuters.