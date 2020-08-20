Новости

Трамп: Американские военные в основном вышли из Ирака 02:52
Вашингтон выделит Ираку более 200 миллионов долларов 02:20
Видео: В США грузовой Boeing совершил посадку без левого шасси 02:16
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана 01:50
Власти Мексики заявили о заинтересованности в российской вакцине от COVID-19 01:49
Болтон: Трамп считал Украину частью России 01:47
В США число случаев COVID-19 превысило 5,5 миллиона 01:14
Более 40 мигрантов стали жертвами кораблекрушения у берегов Ливии 00:35
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию 00:34
Феерия: вышел финальный трейлер "Вратаря Галактики" 00:19
Проект "Чистая тарелка" коснулся самой популярной сети ресторанов в КНР 00:12
За время пандемии Узбекистан нарастил товарооборот с Россией на 18% 00:06
В Германии ужесточат правила для собаководов 19.08.2020
"Тампа-Бэй" выиграла серию у "Коламбуса", Кучеров сделал три передачи 19.08.2020
"Динамо" обыграло "Ростов" в третьем туре РПЛ 19.08.2020
В ОЭЗ "Технополис Москва" создадут 18 тысяч рабочих мест 19.08.2020
Ученые объяснили происхождение НЛО на видео российского космонавта 19.08.2020
NASA сообщило о гигантской аномалии над Землей 19.08.2020
Легендарный производитель смартфонов вернется на рынок 19.08.2020
Капитализация Apple впервые превысила 2 трлн долларов 19.08.2020
Скончался выдающийся академик Борис Патон 19.08.2020
"Зенит" и ЦСКА объявили составы на матч 19.08.2020
Женщина-контролер в метро помогла задержать опасного преступника 19.08.2020
Две станции московского метро изменят график работы 19.08.2020
Эксперт объяснил происхождение увиденных с МКС неопознанных объектов 19.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
20.08.2020 02:20
Рубрика: В мире

Вашингтон выделит Ираку более 200 миллионов долларов

Вашингтон выделит Ираку еще 204 миллиона долларов. Большую часть средств направят в сферу здравоохранения. Также за счет этих денег будут строить новые дома, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся.

Фото: AFP/AHMAD AL-RUBAYE
США продолжат сокращать военное присутствие в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что речь идет о дополнительной гуманитарной помощи народу Ирака. "Ранее США предоставили 49 миллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса и более 22 миллионов - для сирийских беженцев в Ираке", - говорится в заявлении американского госдепа.

Напомним, сейчас в Вашингтоне находится министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн. В рамках визита планируется подписание нескольких крупных энергетических контрактов с американскими компаниями, сообщает Reuters.

В мире Ближний Восток Ирак В мире США

Главное сегодня

В Кремле осудили попытки вмешательства в дела Беларуси извне
Российские летчики перехватили самолеты США над Балтикой и Черным морем
Посольство РФ в Норвегии заявило протест из-за высылки российского дипломата
Мишустин: Надо сделать все, чтобы люди не жили в разваливающихся домах
Ученые выявили новый механизм проникновения коронавируса в организм
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции