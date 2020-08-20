Видео: В США грузовой Boeing совершил посадку без левого шасси

Транспортный самолет Boeing-767-300 компании FedEx совершил в среду экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Ранее экипаж сообщил о проблеме с выпуском левого шасси.

Об этом заявил представитель Федерального авиационного управления Йэн Макгрегор, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал KTLA. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент посадки. На кадрах виден сноп искр.

Лайнер удалось благополучно посадить. Уже при выходе из самолета один из членов экипажа получил травму ноги и был госпитализирован.