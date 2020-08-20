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20.08.2020 13:51
Рубрика: В мире

Вильнюс хочет обсудить с Минском ситуацию в Беларуси

Текст: Юрий Когалов

Власти Литвы хотели бы провести встречу с представителями правительства Беларуси и обсудить ситуацию в этой стране. Об этом, как передает ТАСС, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Фото: Павел Мартинчик/ "Комсомольская правда"
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По его словам, "контакты могли бы состояться на уроне глав МИД или премьер-министров". Несмотря на то, что в Прибалтике не согласны с итогами президентских выборов в Беларуси, возможность такого диалога с Минском получила одобрение со стороны руководства всех трех стран. В Вильнюсе полагают, что это поможет стабилизировать обстановку в республике.

Стоит отметить, что данное заявление прозвучало после того, как Сквернялис пообщался со Светланой Тихановской, которая была основным соперником президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах и в настоящее время находится в Литве.

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