"ВКонтакте" нашла новый способ борьбы с оскорблениями и расизмом

Разработчики "ВКонтакте" внедряют искусственный интеллект для борьбы с враждебными высказываниями, или хейтспичем. Благодаря новой технологии пользователи будут реже сталкиваться с проявлениями нетерпимости, говорится в сообщении соцсети.

Нейросеть сможет быстрее находить материалы с оскорбительными высказываниями и публикации, которые провоцируют аудиторию на агрессию. Искусственный интеллект будет учиться обнаруживать проявления ксенофобии, сексизма, расизма и других предрассудков, а также оскорбления, связанные с возрастом, религиозной принадлежностью.

Кроме того, в разделе жалоб появится новая - "Враждебные высказывания", которая позволит уведомлять команду модераторов об агрессивных высказываниях, а также проведет дополнительное "обучение" искусственного интеллекта.