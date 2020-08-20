Власти США разрешили добычу нефти и газа в заповеднике на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по добыче нефти и газа в Национальном арктическом заповеднике (Arctic National Wildlife Refuge), расположенном в северо-восточной части Аляски. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на соответствующую программу министерства внутренней безопасности.

По словам и.о. главы ведомства Дэвида Бернхардта, учреждение данной программы знаменует собой наступление нового этапа в истории энергетической независимости США. "У нас есть решительный план по использованию энергетического потенциала заповедника в интересах будущих поколений американцев", - цитирует Бернхардта ТАСС. Данное решение поддержал губернатор Аляски Майкл Данливи, который, как и Трамп, представляет Республиканскую партию.

Если в ближайшее время не будет судебных исков, то власти США приступят к выдаче лицензий на добычу нефти и газа в прибрежной части заповедника на северном побережье Аляски. При этом бурение начнется "не раньше, чем через несколько лет". Эксперты оценили извлекаемые запасы нефти в этом заповеднике в 11 млрд баррелей.

Республиканцы на протяжении долгого времени выступали за разрешение добычи нефти и газа в этом заповеднике. В 1995 году конгресс одобрил соответствующий законопроект, но президент-демократ Билл Клинтон наложил на него вето. Похожая инициатива была отвергнута и 10 лет назад американскими законодателями, преимущественно демократами. Однако в 2017 году эта программа все же была поддержана в Конгрессе.