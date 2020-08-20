Воробьев в 2019 году заработал на 27 млн рублей меньше, чем годом ранее

На сайте правительства Московской области опубликована декларация о доходах за 2019 год губернатора Андрея Воробьева. Он заработал 68 миллионов 924 тысячи 294 рубля.

И это почти на 27 миллионов меньше, чем было в 2018 году. Тогда глава области задекларировал доход в 95 миллионов 766 тысяч 111 рублей.

В пользовании у Андрея Воробьева находятся жилой дом площадью 976,8 квадратных метров, гараж-стоянка площадью 541,9 квадратных метров, помещение для отдыха площадью 627 квадратов и два земельных участка площадью на 10271 и 197 квадратных метров. В декларации также указано, что один из несовершеннолетних детей губернатора владеет квартирой площадью 195 квадратов.