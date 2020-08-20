Восемь человек погибли в результате паводка на севере Вьетнама

Проливные дожди стали причиной мощного паводка на севере Вьетнама. Стихия унесла жизни восьми человек на этой неделе, еще семь получили различные травмы. Об этом рассказали в Национальном координационном комитете по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

"Сильнейшие ливни затопили ряд районов в приграничных с Ханоем провинциях Виньфук и Тхайнгуен, а также в нескольких горных провинциях северной части страны - Лаокай, Шонла и Лайтяу. Уничтожены сельскохозяйственные угодья, выведены из строя линии электропередач и связи, затоплены автомобильные дороги", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Для помощи жителям страны власти мобилизовали силы полиции, пограничные и армейские подразделения. Между тем, синоптики предупредили об угрозе новых паводков. По прогнозу сильные дожди на севере Вьетнама продолжатся до 22 августа. Непогоду принес тихоокеанский тайфун Higos.