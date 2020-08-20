Все регионы получили федеральные средства на горячее питание школьников

Все субъекты РФ получили финансовую поддержку из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4-х классов, сообщает Минпросвещения. Уже в 2020 году на эти цели в федеральном бюджете выделено более 22 млрд рублей.

- Заключены дополнительные соглашения о предоставлении субсидии регионам, в том числе тем, в которых до этого проводили дооснащение столовых и пищеблоков, - сообщает министерство просвещения. - Размер субсидии рассчитан исходя из количества младшеклассников в подготовленных школах.

Напомним, президент Владимир Путин в в своем послании Федеральному Собранию поставил задачу: все учащиеся младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Всего на эти цели из федерального бюджета будет направлено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.