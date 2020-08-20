Вышел русский трейлер "Гнезда" с Джудом Лоу

На YouTube-канале компании Capella Film опубликован локализованный трейлер британо-канадской драмы "Гнездо" (The Nest) - с дважды номинантом "Оскара" Джудом Лоу и Кэрри Кун в главных ролях.

Роскошный особняк, успешный бизнес, красавица жена и послушные дети - все это есть у талантливого предпринимателя Рори. Но ему хочется большего.

Поэтому Рори - в погоне за наживой - бросает всё и отправляется в Англию, покорять новые вершины. "Но Старый свет не так прост. И Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни", - уведомляет синопсис ленты, вопрошая: на Рори готов ради своей жажды власти и денег?

Режиссер и сценарист - Шон Дуркин (сериал "Саутклифф", продюсер "Пирсинга" и "Глаз моей матери").

В кино - с 24 сентября.