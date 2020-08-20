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Вышел русский трейлер комедии "Супер Крейзи" с Наталией Орейро

Новости
    20.08.2020, 11:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Еще один не самый свежий проект запускается в российский прокат - это местами разнузданная аргентинская комедия "Супер Крейзи". С не сразу узнаваемой "нашей Наташей" Орейро в главной роли.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера картины состоялась ровно два года назад - в Аргентине и Уругвае. В отечественных кинотеатрах лента стартует с 24 сентября.

В центре сюжета - фанатка Челентано Пилар (Орейро), которая, приблизившись к сорокалетию и так и не найдя толком личного счастья и душевной гармонии, на данной почве несколько срывается с катушки и "начинает говорить всё, что она на самом деле думает, и делать всё, о чем мечтают люди".

Режиссер - Мартино Сайделис (сериал "Среди каннибалов").

Трейлер (18+) можно посмотреть на YouTube.

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