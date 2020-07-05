Видео: Наталия Орейро завела Instagram и опубликовала "русский" пост

43-летняя уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, большая любимица россиян, отвечающая нашей стране взаимностью, завела официальный аккаунт в Instagram.

Проясняя, что сделала это из-за карантинной скуки.

Сегодня "наша Наташа" выложила первое видео, снабдив его русскими субтитрами. Из которых поклонники узнали, что артистка "поела, почитала, прибралась, снова поела, почитала и прибралась", а потом спросила себя: "Что я еще могу сделать на карантине?"

Придя к выводу: завести необходимо Instagram-аккаунт.

В комментарии тут же посыпались возгласы одобрения. Включая, разумеется, русскоязычные.

Ранее Наталья заявила, что она "более русская", чем даже почетный удмурт Жерар Депардье и выразила желание получить российское гражданство.