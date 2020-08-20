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20.08.2020 15:16
Рубрика: В мире

Вывод производства из КНР компаниям США и ЕС обойдется в трлн долларов

Текст: Константин Волков

Американским и европейским компаниям придется потратить триллион долларов в течение пяти лет, чтобы вывести свое производство из Китая, подсчитал Bank of America (BofA), один из четырех крупнейших финансовых конгломератов США.

Фото: iStock
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Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен предоставлять налоговые льготы компаниям, которые переносят производство в Америку. Таким образом глава Белого дома предполагает снизить зависимость американской экономики от Китая.

С предложениями различных льгот для меняющего локацию бизнеса недавно выступили также ЕС, Индия, Тайвань, Япония.

Как считают аналитики BofA, пандемия коронавируса стала катализатором, показавшим, что компаниям надо сокращать цепочки поставок, делая производство более локализованным. В противном случае закрытие границ из-за эпидемии или по какой-то другой причине приводит к перебоям в доставке материалов и продукции. 80% секторов мировой экономики, согласно выводам BofA, уже столкнулись с этим в период пандемии.

Как показывают результаты опроса, проведенного BofA, 67% менеджеров считают, что локализация производства и переформатирование цепочек поставок станет главным структурным сдвигом в мире после пандемии.

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