За сутки в России подтверждено 4785 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,3% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: Москва 688 Санкт-Петербург 160 Московская область 157 Свердловская область 139 Нижегородская область 132 Ставропольский край 129 Ростовская область 127 Красноярский край 114 Иркутская область 105 Воронежская область 99 Ульяновская область 99 Саратовская область 97 Оренбургская область 96 Кемеровская область 92 Приморский край 87 Краснодарский край 84 Волгоградская область 84 Ханты-Мансийский АО 84 Алтайский край 81 Хабаровский край 75 Архангельская область 71 Челябинская область 71 Ямало-Ненецкий АО 69 Омская область 63 Мурманская область 62 Республика Дагестан 62 Пермский край 62 Кировская область 60 Сахалинская область 59 Республика Калмыкия 58 Тюменская область 51 Костромская область 50 Белгородская область 47 Пензенская область 47 Республика Саха (Якутия) 46 Самарская область 44 Новосибирская область 44 Томская область 40 Орловская область 38 Ярославская область 38 Псковская область 37 Курская область 36 Чувашская Республика 36 Ивановская область 35 Республика Коми 33 Вологодская область 33 Республика Башкортостан 33 Республика Бурятия 32 Республика Мордовия 31 Республика Карелия 30 Астраханская область 30 Республика Татарстан 30 Ленинградская область 29 Рязанская область 28 Тульская область 27 Удмуртская Республика 27 Калужская область 26 Тверская область 26 Курганская область 26 Владимирская область 25 Тамбовская область 22 Амурская область 22 Новгородская область 21 Республика Ингушетия 21 Карачаево-Черкесская Республика 21 Магаданская область 20 Республика Алтай 19 Республика Хакасия 19 Смоленская область 18 Республика Адыгея 18 Республика Тыва 18 Республика Марий Эл 17 Липецкая область 16 Кабардино-Балкарская Республика 16 Забайкальский край 16 Брянская область 15 Калининградская область 15 Республика Северная Осетия 13 Камчатский край 13 Республика Крым 13 г. Севастополь 5 Чеченская Республика 4 Еврейская АО 2 Всего в России зарегистрировано 942106 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0% Московская область, Брянская область, Чеченская Республика 0,2% Москва, Республика Тыва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область 0,3% За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев: Воронежская область 3 Липецкая область 1 Московская область 2 Орловская область 1 Смоленская область 1 Тверская область 2 Тульская область 4 Москва 11 Мурманская область 4 Санкт-Петербург 15 Республика Калмыкия 2 Республика Крым 2 Краснодарский край 3 Астраханская область 1 Волгоградская область 2 Ростовская область 3 Севастополь 1 Республика Дагестан 3 Республика Ингушетия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Ставропольский край 3 Пермский край 2 Кировская область 1 Нижегородская область 3 Оренбургская область 2 Пензенская область 1 Самарская область 1 Ульяновская область 3 Курганская область 1 Свердловская область 6 Ханты-Мансийский АО 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Хакасия 1 Алтайский край 1 Красноярский край 5 Новосибирская область 5 Омская область 5 Томская область 3 Республика Бурятия 1 Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 16 099 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 090 человек: Белгородская область 37 Брянская область 28 Владимирская область 22 Воронежская область 94 Ивановская область 63 Калужская область 47 Костромская область 25 Курская область 8 Липецкая область 25 Московская область 140 Орловская область 64 Рязанская область 26 Смоленская область 55 Тамбовская область 21 Тверская область 12 Тульская область 47 Ярославская область 26 Москва 1208 Республика Карелия 33 Республика Коми 74 Архангельская область 36 Ненецкий автономный округ 5 Вологодская область 52 Калининградская область 6 Ленинградская область 15 Мурманская область 153 Новгородская область 24 Псковская область 41 Санкт-Петербург 83 Республика Адыгея 25 Республика Калмыкия 4 Республика Крым 23 Краснодарский край 64 Астраханская область 72 Волгоградская область 192 Ростовская область 198 Севастополь 1 Республика Дагестан 45 Республика Ингушетия 32 Кабардино-Балкарская Республика 17 Карачаево-Черкесская Республика 89 Республика Северная Осетия - Алания 3 Чеченская Республика 7 Ставропольский край 79 Республика Башкортостан 32 Республика Марий Эл 38 Республика Мордовия 35 Республика Татарстан 49 Удмуртская Республика 40 Республика Чувашия 73 Пермский край 50 Кировская область 18 Нижегородская область 183 Оренбургская область 165 Пензенская область 44 Самарская область 71 Саратовская область 113 Ульяновская область 175 Курганская область 40 Свердловская область 68 Тюменская область 23 Ханты-Мансийский АО 174 Ямало-Ненецкий автономный округ 181 Челябинская область 137 Республика Алтай 36 Республика Тыва 37 Республика Хакасия 20 Алтайский край 109 Красноярский край 53 Иркутская область 126 Кемеровская область 66 Новосибирская область 69 Омская область 155 Томская область 71 Республика Бурятия 37 Республика Саха (Якутия) 21 Забайкальский край 8 Камчатский край 7 Приморский край 59 Амурская область 23 Магаданская область 28 Хабаровский край 105 Сахалинская область 28 Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлению по России - 755 513 человек.