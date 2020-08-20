За сутки в России подтверждено 4785 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- Москва 688
- Санкт-Петербург 160
- Московская область 157
- Свердловская область 139
- Нижегородская область 132
- Ставропольский край 129
- Ростовская область 127
- Красноярский край 114
- Иркутская область 105
- Воронежская область 99
- Ульяновская область 99
- Саратовская область 97
- Оренбургская область 96
- Кемеровская область 92
- Приморский край 87
- Краснодарский край 84
- Волгоградская область 84
- Ханты-Мансийский АО 84
- Алтайский край 81
- Хабаровский край 75
- Архангельская область 71
- Челябинская область 71
- Ямало-Ненецкий АО 69
- Омская область 63
- Мурманская область 62
- Республика Дагестан 62
- Пермский край 62
- Кировская область 60
- Сахалинская область 59
- Республика Калмыкия 58
- Тюменская область 51
- Костромская область 50
- Белгородская область 47
- Пензенская область 47
- Республика Саха (Якутия) 46
- Самарская область 44
- Новосибирская область 44
- Томская область 40
- Орловская область 38
- Ярославская область 38
- Псковская область 37
- Курская область 36
- Чувашская Республика 36
- Ивановская область 35
- Республика Коми 33
- Вологодская область 33
- Республика Башкортостан 33
- Республика Бурятия 32
- Республика Мордовия 31
- Республика Карелия 30
- Астраханская область 30
- Республика Татарстан 30
- Ленинградская область 29
- Рязанская область 28
- Тульская область 27
- Удмуртская Республика 27
- Калужская область 26
- Тверская область 26
- Курганская область 26
- Владимирская область 25
- Тамбовская область 22
- Амурская область 22
- Новгородская область 21
- Республика Ингушетия 21
- Карачаево-Черкесская Республика 21
- Магаданская область 20
- Республика Алтай 19
- Республика Хакасия 19
- Смоленская область 18
- Республика Адыгея 18
- Республика Тыва 18
- Республика Марий Эл 17
- Липецкая область 16
- Кабардино-Балкарская Республика 16
- Забайкальский край 16
- Брянская область 15
- Калининградская область 15
- Республика Северная Осетия 13
- Камчатский край 13
- Республика Крым 13
- г. Севастополь 5
- Чеченская Республика 4
- Еврейская АО 2
Всего в России зарегистрировано 942106 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- Московская область, Брянская область, Чеченская Республика 0,2%
- Москва, Республика Тыва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область 0,3%
За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев:
- Воронежская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 2
- Орловская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 4
- Москва 11
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 15
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 3
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 3
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Ульяновская область 3
- Курганская область 1
- Свердловская область 6
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 1
- Красноярский край 5
- Новосибирская область 5
- Омская область 5
- Томская область 3
- Республика Бурятия 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 16 099 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 090 человек:
- Белгородская область 37
- Брянская область 28
- Владимирская область 22
- Воронежская область 94
- Ивановская область 63
- Калужская область 47
- Костромская область 25
- Курская область 8
- Липецкая область 25
- Московская область 140
- Орловская область 64
- Рязанская область 26
- Смоленская область 55
- Тамбовская область 21
- Тверская область 12
- Тульская область 47
- Ярославская область 26
- Москва 1208
- Республика Карелия 33
- Республика Коми 74
- Архангельская область 36
- Ненецкий автономный округ 5
- Вологодская область 52
- Калининградская область 6
- Ленинградская область 15
- Мурманская область 153
- Новгородская область 24
- Псковская область 41
- Санкт-Петербург 83
- Республика Адыгея 25
- Республика Калмыкия 4
- Республика Крым 23
- Краснодарский край 64
- Астраханская область 72
- Волгоградская область 192
- Ростовская область 198
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 45
- Республика Ингушетия 32
- Кабардино-Балкарская Республика 17
- Карачаево-Черкесская Республика 89
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Чеченская Республика 7
- Ставропольский край 79
- Республика Башкортостан 32
- Республика Марий Эл 38
- Республика Мордовия 35
- Республика Татарстан 49
- Удмуртская Республика 40
- Республика Чувашия 73
- Пермский край 50
- Кировская область 18
- Нижегородская область 183
- Оренбургская область 165
- Пензенская область 44
- Самарская область 71
- Саратовская область 113
- Ульяновская область 175
- Курганская область 40
- Свердловская область 68
- Тюменская область 23
- Ханты-Мансийский АО 174
- Ямало-Ненецкий автономный округ 181
- Челябинская область 137
- Республика Алтай 36
- Республика Тыва 37
- Республика Хакасия 20
- Алтайский край 109
- Красноярский край 53
- Иркутская область 126
- Кемеровская область 66
- Новосибирская область 69
- Омская область 155
- Томская область 71
- Республика Бурятия 37
- Республика Саха (Якутия) 21
- Забайкальский край 8
- Камчатский край 7
- Приморский край 59
- Амурская область 23
- Магаданская область 28
- Хабаровский край 105
- Сахалинская область 28
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 755 513 человек.