За сутки в России подтверждено 4785 случаев COVID-19 в 83 регионах

Новости

Май и Вишня: ЗАГС озвучил необычные имена, которые дали детям в 2020 году 10:26
В Магадане объявили штормовое предупреждение из-за дождя со снегом 10:22
Секретную базу китайских подлодок сфотографировали со спутника 10:13
Воздух в Москве прогреется до +22 в четверг 10:09
АвтоВАЗ попросил придумать имя новой Lada 10:00
Видео: В Югре задержали адептов секты "Свидетели Иеговы" 09:59
Начались экспортные поставки автомата АК-12 09:51
Яхта "Сибирь", завершающая кругосветку, села на мель в Обской губе 09:51
В Москве откроется выставка о подвигах советских военнопленных 09:45
Литва внесла Александра Лукашенко в "стоп лист" 09:36
Власти Пекина разрешили выходить на улицу без маски 09:24
Еще 1208 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Работников образования в Москве протестируют на коронавирус 08:59
В День города в Москве пройдут тренировки по SUP-серфингу 08:46
В Челябинской области снят запрет на массовые мероприятия 08:44
Boeing убрал слово "Max" из названия самолета 737 08:10
Восемь человек погибли в результате паводка на севере Вьетнама 07:49
Ученые назвали лучшее средство от инфекций верхних дыхательных путей 07:24
В Хабаровском крае разрешили открыть образовательные учреждения 07:15
Эксперты назвали самое популярное у россиян зарубежное направление осени 07:06
Самое дорогое лекарство в мире может появиться на рынке через год 07:01
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19 06:38
Камала Харрис утверждена кандидатом в вице-президенты США от демократов 06:30
Хиллари Клинтон призвала демократов не дать Трампу "присвоить победу" 06:07
СМИ: Турция нашла газовые месторождения в Черном море 05:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
20.08.2020 10:37
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4785 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 4785 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 23,3% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
  1. Москва 688
  2. Санкт-Петербург 160
  3. Московская область 157
  4. Свердловская область 139
  5. Нижегородская область 132
  6. Ставропольский край 129
  7. Ростовская область 127
  8. Красноярский край 114
  9. Иркутская область 105
  10. Воронежская область 99
  11. Ульяновская область 99
  12. Саратовская область 97
  13. Оренбургская область 96
  14. Кемеровская область 92
  15. Приморский край 87
  16. Краснодарский край 84
  17. Волгоградская область 84
  18. Ханты-Мансийский АО 84
  19. Алтайский край 81
  20. Хабаровский край 75
  21. Архангельская область 71
  22. Челябинская область 71
  23. Ямало-Ненецкий АО 69
  24. Омская область 63
  25. Мурманская область 62
  26. Республика Дагестан 62
  27. Пермский край 62
  28. Кировская область 60
  29. Сахалинская область 59
  30. Республика Калмыкия 58
  31. Тюменская область 51
  32. Костромская область 50
  33. Белгородская область 47
  34. Пензенская область 47
  35. Республика Саха (Якутия) 46
  36. Самарская область 44
  37. Новосибирская область 44
  38. Томская область 40
  39. Орловская область 38
  40. Ярославская область 38
  41. Псковская область 37
  42. Курская область 36
  43. Чувашская Республика 36
  44. Ивановская область 35
  45. Республика Коми 33
  46. Вологодская область 33
  47. Республика Башкортостан 33
  48. Республика Бурятия 32
  49. Республика Мордовия 31
  50. Республика Карелия 30
  51. Астраханская область 30
  52. Республика Татарстан 30
  53. Ленинградская область 29
  54. Рязанская область 28
  55. Тульская область 27
  56. Удмуртская Республика 27
  57. Калужская область 26
  58. Тверская область 26
  59. Курганская область 26
  60. Владимирская область 25
  61. Тамбовская область 22
  62. Амурская область 22
  63. Новгородская область 21
  64. Республика Ингушетия 21
  65. Карачаево-Черкесская Республика 21
  66. Магаданская область 20
  67. Республика Алтай 19
  68. Республика Хакасия 19
  69. Смоленская область 18
  70. Республика Адыгея 18
  71. Республика Тыва 18
  72. Республика Марий Эл 17
  73. Липецкая область 16
  74. Кабардино-Балкарская Республика 16
  75. Забайкальский край 16
  76. Брянская область 15
  77. Калининградская область 15
  78. Республика Северная Осетия 13
  79. Камчатский край 13
  80. Республика Крым 13
  81. г. Севастополь 5
  82. Чеченская Республика 4
  83. Еврейская АО 2

Всего в России зарегистрировано 942106 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  2. Московская область, Брянская область, Чеченская Республика 0,2%
  3. Москва, Республика Тыва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Липецкая область, Еврейская автономная область 0,3%
За последние сутки подтверждено 110 летальных случаев:
  1. Воронежская область 3
  2. Липецкая область 1
  3. Московская область 2
  4. Орловская область 1
  5. Смоленская область 1
  6. Тверская область 2
  7. Тульская область 4
  8. Москва 11
  9. Мурманская область 4
  10. Санкт-Петербург 15
  11. Республика Калмыкия 2
  12. Республика Крым 2
  13. Краснодарский край 3
  14. Астраханская область 1
  15. Волгоградская область 2
  16. Ростовская область 3
  17. Севастополь 1
  18. Республика Дагестан 3
  19. Республика Ингушетия 1
  20. Карачаево-Черкесская Республика 1
  21. Ставропольский край 3
  22. Пермский край 2
  23. Кировская область 1
  24. Нижегородская область 3
  25. Оренбургская область 2
  26. Пензенская область 1
  27. Самарская область 1
  28. Ульяновская область 3
  29. Курганская область 1
  30. Свердловская область 6
  31. Ханты-Мансийский АО 1
  32. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  33. Республика Хакасия 1
  34. Алтайский край 1
  35. Красноярский край 5
  36. Новосибирская область 5
  37. Омская область 5
  38. Томская область 3
  39. Республика Бурятия 1
  40. Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 16 099 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 090 человек:
  1. Белгородская область 37
  2. Брянская область 28
  3. Владимирская область 22
  4. Воронежская область 94
  5. Ивановская область 63
  6. Калужская область 47
  7. Костромская область 25
  8. Курская область 8
  9. Липецкая область 25
  10. Московская область 140
  11. Орловская область 64
  12. Рязанская область 26
  13. Смоленская область 55
  14. Тамбовская область 21
  15. Тверская область 12
  16. Тульская область 47
  17. Ярославская область 26
  18. Москва 1208
  19. Республика Карелия 33
  20. Республика Коми 74
  21. Архангельская область 36
  22. Ненецкий автономный округ 5
  23. Вологодская область 52
  24. Калининградская область 6
  25. Ленинградская область 15
  26. Мурманская область 153
  27. Новгородская область 24
  28. Псковская область 41
  29. Санкт-Петербург 83
  30. Республика Адыгея 25
  31. Республика Калмыкия 4
  32. Республика Крым 23
  33. Краснодарский край 64
  34. Астраханская область 72
  35. Волгоградская область 192
  36. Ростовская область 198
  37. Севастополь 1
  38. Республика Дагестан 45
  39. Республика Ингушетия 32
  40. Кабардино-Балкарская Республика 17
  41. Карачаево-Черкесская Республика 89
  42. Республика Северная Осетия - Алания 3
  43. Чеченская Республика 7
  44. Ставропольский край 79
  45. Республика Башкортостан 32
  46. Республика Марий Эл 38
  47. Республика Мордовия 35
  48. Республика Татарстан 49
  49. Удмуртская Республика 40
  50. Республика Чувашия 73
  51. Пермский край 50
  52. Кировская область 18
  53. Нижегородская область 183
  54. Оренбургская область 165
  55. Пензенская область 44
  56. Самарская область 71
  57. Саратовская область 113
  58. Ульяновская область 175
  59. Курганская область 40
  60. Свердловская область 68
  61. Тюменская область 23
  62. Ханты-Мансийский АО 174
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 181
  64. Челябинская область 137
  65. Республика Алтай 36
  66. Республика Тыва 37
  67. Республика Хакасия 20
  68. Алтайский край 109
  69. Красноярский край 53
  70. Иркутская область 126
  71. Кемеровская область 66
  72. Новосибирская область 69
  73. Омская область 155
  74. Томская область 71
  75. Республика Бурятия 37
  76. Республика Саха (Якутия) 21
  77. Забайкальский край 8
  78. Камчатский край 7
  79. Приморский край 59
  80. Амурская область 23
  81. Магаданская область 28
  82. Хабаровский край 105
  83. Сахалинская область 28
  84. Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлению по России - 755 513 человек.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Василий Орлов: Премьер-министр высоко оценил потенциал Приамурья
России предсказали доминирование на мировом рынке зерна
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19
Ученые объяснили происхождение НЛО на видео российского космонавта
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц