За время пандемии Узбекистан нарастил товарооборот с Россией на 18%

Узбекистан стал одной из немногих стран, нарастивших за время пандемии товарооборот с Россией. За первое полугодие товарооборот между двумя странами увеличился на 18%, объем российского экспорта в Узбекистан вырос на 24,5%. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

"За первое полугодие 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса, динамика торгово-экономического сотрудничества показала положительный результат. Так, за период с января по июнь 2020 года товарооборот увеличился почти на 18%, а объем российского экспорта в Узбекистан вырос на 24,5%", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что 19 августа Россия и Узбекистан подписали Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве и промышленной кооперации. Документ предусматривает содействие в организации двусторонних встреч, создании совместных производств, формировании благоприятных условий для взаимных инвестиций в сфере промышленности и торговли.

"Для реализации Меморандума мы создадим специальную рабочую группу - проектный офис, к работе которого могут привлекаться представители отраслевых российских и узбекских организаций, предприятий и их объединений, осуществляющих деятельность в сфере промышленности и торговли", - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении.

В качестве приоритетных направлений торгово-экономического сотрудничества между двумя странами определены сельскохозяйственное, пищевое и строительно-дорожное машиностроение, фармацевтика, цифровые технологии и ритейл.