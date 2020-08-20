Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков

Дети и подростки, несмотря на запрет детских массовых мероприятий, все же смогут посещать театры, цирки и концерты при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Эти пояснения (методические рекомендации Роспотребнадзора - прим. "РГ") очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры при соответствующих нормативно-правовых актах в своем субъекте Российской Федерации с учетом эпидемиологической обстановки. Спектакли для детей и юношества представлены не только в специализированных учреждениях культуры, но и в репертуаре большинства театров России", - отметила Любимова.

Уточним, что ранее Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила и требования к "устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции", которые фактически установили запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи. И вот теперь в ведомстве уточнили, что данный запрет не распространяется на театры, концертные организации, цирки, музеи и иные организации культуры.