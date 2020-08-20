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20.08.2020 13:41
Рубрика: Культура

Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков

Текст: Наталья Лебедева
Дети и подростки, несмотря на запрет детских массовых мероприятий, все же смогут посещать театры, цирки и концерты при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Эти пояснения (методические рекомендации Роспотребнадзора - прим. "РГ") очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры при соответствующих нормативно-правовых актах в своем субъекте Российской Федерации с учетом эпидемиологической обстановки. Спектакли для детей и юношества представлены не только в специализированных учреждениях культуры, но и в репертуаре большинства театров России", - отметила Любимова.

Уточним, что ранее Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила и требования к "устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции", которые фактически установили запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей и молодежи. И вот теперь в ведомстве уточнили, что данный запрет не распространяется на театры, концертные организации, цирки, музеи и иные организации культуры.

Культура Театр Правительство Роспотребнадзор Правительство Минкультуры Пандемия коронавируса COVID-19

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