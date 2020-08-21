American Airlines из-за коронавируса отменила рейсы в 15 городов США

American Airlines приостановит авиасообщение с 15 городами США. Руководство компании объяснило свое решение сократить перевозки снижением спроса на фоне пандемии.

С 7 октября отменены рейсы в небольшие населенные пункты. Среди них - Дель-Рио, Флоренс, Гринвилл, Хантингтон, Джоплин, Каламазу, Розуэлл, Спрингфилд. В сообщении, опубликованном на сайте компании, подчеркивается, что пока авиасообщение приостановлено до 3 ноября.

ТАСС напоминает, что пассажирские перевозки в США сократились из-за COVID-19. American Airlines, United Airlines и другие компании отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили десятки тысяч сотрудников.