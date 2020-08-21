Барселона может лишить Хуана Карлоса I золотой медали города

Мэр Барселоны Ада Колау изучает предложение лишить почетного короля Испании Хуана Карлоса I золотой медали, врученной ему много лет назад от имени города. Как отмечают местные СМИ, с такой инициативой выступили представители двух националистических партий "Вместе за Каталонию" и Левые республиканцы Каталонии, главной целью которых является создание из региона независимой республики.

На следующей неделе вопрос о лишении Хуана Карлоса I медали, а также всех почетных званий будет вынесен на голосование городского совета. Националисты также предлагают признать испанскую монархию преемницей режима Франсиско Франко и в связи с этим перестать считать преступлениями все случаи клеветы и оскорблений в отношении королевского дома, отменив все приговоры по таким делам. Кроме того, они требуют провести аудит деятельности всех членов королевской семьи. И конечно же, подтвердить право Каталонии на самоопределение.

С этой инициативой каталонские националисты выступили в связи с продолжающимся расследованием деятельности почетного короля Испании Хуана Карлоса I, у которого обнаружились счета в Швейцарии, и его отъездом из страны, чтобы этот скандал не затронул его сына - нынешнего монарха Филиппа VI. Необходимо отметить, что выдвинутые предложения довольно провокационные и в большинстве своем явно неосуществимые, поскольку в Барселоне власть сейчас принадлежит Социалистической партии Каталонии и партии "Барселона эн Кому", то есть фактическим тем же силам, что правят во всей Испании. К тому же они явно выходят за пределы полномочий муниципальных властей.

Единственное, что может сделать из всего предложенного мэрия Барселоны - это лишить почетного короля золотой медали. Подобное уже происходило. В 2016 году городской совет отозвал золотую медаль, врученную дочери Хуана Карлоса I и сестре Филиппа VI инфанте Кристине в связи с обвинениями в мошенничестве и присвоении нескольких миллионов евро (в итоге ее признали невиновной, но за те преступления в тюрьму сел ее супруг Иньяки Урдангарин).