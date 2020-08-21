Бизнес предложил более 800 идей для улучшения делового климата

24 августа заканчивается прием идей и предложений от российских предпринимателей, которые направлены на улучшение деловой среды.

По данным Агентства стратегических инициатив, от бизнеса уже поступило 880 идей, которые они оставили на специальном ресурсе (https://idea.asi.ru/). Более половины из них - по теме туризма, зеленой экономики и новой регуляторики делового климата.

Среди предложений - увеличение порога применения УСН до 800 млн рублей, причем только для человекоемких отраслей (отели, рестораны, бьюти-отрасль). По мнению бизнеса, это увеличит инвестиционную привлекательность отрасли. Это решение может сократить количество тех, кто дробит компании для сохранения упрощенного режима налогообложения.

С 2021 года лимит годовой выручки будет увеличен до 200 млн рублей, напомнил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин во время онлайн-конференции, отметив, что шаг навстречу бизнесу в этом направлении все же был сделан.

Еще одна идея связана с реализацией комплексного проекта по внедрению электротранспорта, включая размещение электрозарядных станций и специализированных сервисных центров. Также предлагается запустить спецслужбу такси, которая включит электромобили. По задумке, туристы смогут добираться до гостиниц на экологичном виде транспорта по той же цене, что и на обычной машине.

Лучшие идеи, предложенные бизнесом, пройдут отбор и презентуют в середине осени на форуме "Сильные идеи для нового времени". "Ждем от бизнеса хорошо проработанные предложения. Самые сильные идеи проекта поддержим и можем эти идеи предложить руководству страны. Те из них, что не войдут в повестку форума, будут интегрированы в нашу платформу", - сказал советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Александр Любосердов.