Борис Джонсон сбежал из Лондона и "зажег" на отдыхе

Джонсон на пару дней остановился на отдых с молодой невестой Кэрри Саймондс, своим четырехмесячным сыном Уилфредом и собакой Дилин на полуострове Эпплкросс, где в 2009 году снималось реалити-шоу BBC 2 "Большой побег Монти Холлса". Зрители тогда стали свидетелями того, как морской биолог Монти Холлс "сбежал из города", чтобы стать фермером, разводить животных и выращивать овощи на своем собственном поле. Ранее на этой неделе местные жители видели премьер-министра в крошечном поселке с населением 452 человека, расположенном с видом на море в Шотландском нагорье.

PICTURE EXCLUSIVE - Boris Johnson FINALLY breaks cover: The Mail tracks down holidaying PM in Scotlandhttps://t.co/fquMVY5Gt7 pic.twitter.com/f21AkEmkIU — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 21, 2020

Разъяренный шотландский фермер-овцевод Кенни Кэмерон был в ярости, узнав, что заросший Борис Джонсон, больше похожий на дикаря, чем на главу правительства, перелез через его забор, чтобы установить модную палатку-колокольню на его земле без разрешения, и зажег опасный костер. Для того, чтобы перемахнуть через забор, премьер воспользовался парой обеденных стульев, которые, похоже, были взяты с кухни соседнего арендуемого им коттеджа под названием Old School House. Фермер был крайне возмущен тем, что мистер Джонсон и 32-летняя мисс Симондс перелезали через его метровый проволочный забор, чтобы добраться до брезентовой палатки кремового цвета, вместо того, чтобы использовать ворота, ведущие на поле. Кэмерон появился на своем участке в пятницу утром со своими овчарками, всего через несколько часов после того, как премьер-министр закончил отпуск и уехал в Лондон.

Овцевода также сильно обеспокоило то, что британский премьер, как школьник, разжег костер, который представлял потенциальный риск из-за засушливых условий в этой местности в последние недели. В эксклюзивном интервью для Mail Online фермер сказал, что Джонсон призван возглавить страну, но не подает отличный пример другим британцам. "Он мог бы поставить палатку в саду своего коттеджа, и не было бы никаких проблем, но он этого не сделал", - заметил Кэмерон. Сотрудники охраны премьера извинились перед Кэмероном, сказав, что они и премьер-министр считали поле частью коттеджа. Фермер арендовал поле на 20 лет и использует его в качестве зимнего пастбища для своих 700 овец, которые проводят лето на холмах.

Коттедж Old School расположен в уединенном месте с прекрасным видом на острова Рона и Раасай. Его аренда летом стоит около 1500 фунтов в неделю, а ближайшие соседи находятся в километре от дома. Примерно в десяти километрах расположена деревня Эпплкросс, где есть паб и ресторан. К коттеджу ведет 200-метровая гравийно-травяная дорожка по заболоченному склону холма с кучей овечьего навоза, который посетители должны обойти. Коттедж с тремя спальнями, где остановился премьер с семьей, полностью забронирован на большую часть этого года и начало следующего, согласно его веб-сайту.