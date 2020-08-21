ЦБ отозвал лицензию у банка "Славянский кредит"

Регулятор аннулировал лицензию на осуществление банковских операций ООО КБ "Славянский кредит", сообщает пресс-служба Банка России. Кредитная организация занимала 287-ю строчку в рейтинге банков по величине активов, была участником системы страхования вкладов.

"Основанием для аннулирования лицензии у ООО КБ "Славянский кредит" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации", - объяснили в Банке России.

По информации регулятора, у "Славянского кредита" достаточно средств и имущества, чтобы расплатиться с кредиторами. В банке будет назначена ликвидационная комиссия.