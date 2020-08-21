Цифровая экономика становится "инкубатором" новых рабочих мест

По мере ослабления пандемии эта тенденция продолжится. Цифровая экономика в Китае становится мощным "инкубатором" новых рабочих мест. По мере углубления интеграции цифровой экономики с реальным сектором появилось больше новых сегментов, новых форматов и новых моделей бизнеса. А заработная плата в сегменте цифровой экономики оказывается более конкурентной.

Очевидно, что это способствует привлечению высоких профессионалов, их сосредоточению в рамках сегмента, оптимизации производства, а также благоприятно влияет на расширение трудоустройства. В недавно изданном документе "Предложения по поощрению гибкого разветвленного трудоустройства" подчеркивается важная роль развития новых форм занятости, а именно - ускоренное развитие таких сегментов, как интернет-торговля, мобильные транспортные услуги, курсы онлайн-образования, интернет-медицина, онлайн-развлечения и другие. Это создает условия для работы на дому, дистанционной работы и неполной занятости.

Развитие цифровой экономики служит важным инструментом Китая в стабилизации рынка занятости. Данные показывают, что в 2019 году вклад цифровой экономики в рост ВВП составил 67,7%, по этому показателю можно судить о важности этого сектора экономики. В 2019-м и 2020 годах Китай опубликовал три списка новых профессий, куда вошли 38 наименований, в частности, свыше 75% рабочих мест связаны с цифровой экономикой.

Цифровая экономика и в дальнейшем останется ключевой движущей силой в содействии экономическому развитию Китая, став мощным каналом в привлечении высоких профессионалов и расширении трудоустройства.