Deftones выпустили видео, собравшее 450 тысяч просмотров за полдня

Видеоролик с титульной песней Deftones из будущего альбома Ohms, за полдня собрал в интернете 450 тысяч просмотров. Давно уже группы тяжелого рока не отличались такими стремительными рекордами на YouTube. Возможно дело в том, что жесткость и напористость звучания в этом треке удачно соседствуют с исполнительским героизмом и мудрым текстом.

Но, может быть, дело и в том, что меломаны соскучились по песням легендарной группы, не выпускавшей альбомов с 2016 года. Ведь песни этих альтернативных хэви-металистов из Калифорнии всегда отважны, неистовы и полны многих явных и скрытых смыслов. И метафоричны. Вот и в ролике на песню Ohms точно и со значением смонтированы нарезка концертных выступлений Deftones и сюжет про сверхъестественные силы и возможности.

Чино Морено - бессменный певец и гитарист группы еще с 1988 года - сам прокомментировал порталу New Musical Express и новую песню, и весь будущий альбом:

- Это последняя песня альбома, и она поётся как бы ретроспективно - это взгляд назад не только на предыдущие треки релиза, но и на наши собственные жизни, на наше окружение. Она начинается словами: "Мы окружены обломками прошлого". И в песне напрямую не говорится о чём-то одном. Для кого-то она - об опыте отношений. Но я, когда писал стихи, думал об окружающей среде, о мире и о Земле. В припеве мы поем о том, что "мы останемся тут вместе, и ничто этого не изменит…"

То есть фактически это песня о том, что мы должны держаться друг за друга и тогда справимся с любыми напастями. Очень важный трек в непростую пору, которую сейчас переживают все страны. И по сути, добавляющий всем нам мудрости, сдержанности и терпения…

И остальные песни диска Ohms очень хороши, быстры, тяжелы, мелодичны. Полностью все 10 удастся услышать уже скоро - релиз альбома назначен уже на 25 сентября.