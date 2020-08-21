Декларация соответствия условий труда станет бессрочной

В правительстве рассматривается законопроект, который делает бессрочными декларации работодателей о том, что рабочее место соответствуют нормативам охраны труда. Это значит, что не придется каждые пять лет доказывать, что оно не является вредным производством. Инициативу рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что подготовленный законопроект упрощает работодателям систему проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, при этом сохраняются гарантии социальной защиты сотрудников.

"Суть проводимой регуляторной гильотины - в отмене избыточных требований, которые создают дополнительные барьеры и затрудняют работу бизнеса", - пояснил Владимир Груздев.

Он рассказал, что специальная оценка условий труда помогает выявить вредные производства и установить степень влияния различных факторов на здоровье сотрудников.

Если производство является вредным, предусмотрены различные социальные гарантии для сотрудников, а также определенные ограничения для работодателей.

"Если опасные производственные факторы не выявлены, работодатель подает в трудовую инспекцию декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям. По действующему закону такая декларация действительна в течение пяти лет", - отметил председатель Правления АЮР.

Он объяснил, что каждые пять лет работодателям приходится проводить специальную оценку и подавать декларацию без наличия веских причин: условия труда в компании не меняются.

"Возникает избыточная процедура. Не вызывает сомнения необходимость защиты здоровья сотрудников, однако предпринимаемые меры должны быть разумными и обоснованными. Законопроект предлагает сделать подобные декларации бессрочными. Специальная оценка условий труда будет проводиться один раз, если условия на декларируемых рабочих местах не изменились", - рассказал председатель Правления АЮР.

Он подчеркнул: если в ходе проверок будут выявлены нарушения нормативных требований охраны труда или у сотрудника обнаружится профессиональное заболевание, вызванное вредными факторами, - будет прекращено действие декларации и проведена внеплановая оценка условий труда.

"Таким образом, гарантии защиты трудовых прав, и в первую очередь права на здоровье, сохраняются в полной мере", - резюмировал Владимир Груздев.