Долю современного оружия и техники в войсках химзащиты доведут до 85%

Развитие Войск радиационной, химической и биологической защиты остается одним из важных направлений в деятельности Вооруженных сил России. Об этом в пятницу на коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Они оснащаются современным вооружением, военной и специальной техникой. К концу 2025 года этот показатель должен составить 85 процентов", - отметил министр.

Он высоко оценил работу военных химиков, активно участвующих в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции не только в России, но и за рубежом. По словам Шойгу, эти специалисты провели дезинфекцию 560 зданий и построек в 140 населенных пунктах за пределами РФ. "На территории нашей страны обработано более 260 тысяч объектов общей площадью 52 миллиона квадратных метров", - сообщил Шойгу.

Министр также напомнил, что при непосредственном участии 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ и Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко Минобороны была разработана и 11 августа зарегистрирована вакцина от новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, сводный отряд войск химзащиты задействован в устранении загрязнений окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области.